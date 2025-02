Người trẻ kế thừa và vững tin lấy Đảng làm lẽ sống

TPO - Trong không khí trang nghiêm và tự hào nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống "Đảng là lẽ sống của tôi" với những câu chuyện về lòng yêu nước, sự cống hiến và niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng đã được chia sẻ đầy xúc động.

T.Ư Đoàn vừa tổ chức Chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống với chủ đề "Đảng là lẽ sống của tôi" tại đình Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) và được kết nối tới các điểm cầu tại Hà Nội, Nghệ An và TPHCM.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Cống hiến vì lý tưởng cao đẹp

Tại mảnh đất chiến khu hào hùng, bác Hoàng Ngọc - nhân chứng sống cuối cùng tại Tân Trào đã từng được gặp Bác Hồ và chứng kiến khí thế hào hùng của những ngày Tổng khởi nghĩa nhớ lại: Bác Hồ không chỉ truyền cảm hứng bằng lời nói mà còn hòa mình vào nhân dân, cùng thực hiện phong trào "cùng ăn, cùng ở, cùng làm".

"Chính hình ảnh Bác ra đồng, lớp lớp thanh niên trong làng cùng nhau tuần tra canh gác, phụ nữ giã gạo phục vụ cách mạng đã trở thành động lực để cả gia đình tôi tham gia cách mạng. Đến nay, tôi đã sống với 62 năm tuổi Đảng, một hành trình dài cống hiến vì lý tưởng cao đẹp", bác Hoàng Ngọc nói.

Nhớ lại những năm tháng kháng chiến và lời thề dưới cờ Đảng, Đại tá Đặng Đức Huy (giao lưu từ điểm cầu Hà Nội) - Bí thư chi bộ TDP17, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, là chiến sĩ tham gia phong trào Ba sẵn sàng, xung phong lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã chia sẻ câu chuyện xúc động.

Trong một căn hầm âm, giữa tiếng bom đạn gầm rú, buổi lễ kết nạp diễn ra dưới lá cờ Đảng. "Mặc dù không có nhạc, không có hoa, nhưng đó là một nghi lễ trang trọng nhất trong đời tôi", ông chia sẻ.

Khi ấy, ông chưa hiểu hết về Đảng, chỉ biết rằng đó là một điều vô cùng thiêng liêng. Nhưng càng về sau, ông càng thấm thía, vào Đảng là để tiếp tục cống hiến, tiếp tục hy sinh. Những trận chiến ác liệt tại Quảng Trị đã tôi luyện nên một thế hệ đảng viên trung kiên, sẵn sàng đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết.

Thế hệ trẻ vững tin tiếp bước

Tại chương trình, ôn lại truyền thống vẻ vang 95 năm qua của Đảng, PGS TS. Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư nhấn mạnh, ngày 3/2/1930, tất cả người dân Việt Nam đều khắc ghi, bởi đó là ngày thành lập Đảng. Ai quên đi ngày này là một khuyết điểm lớn.

"Suốt 95 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đánh bại mọi thế lực xâm lược, mang lại độc lập, tự do cho dân tộc. Lịch sử đấu tranh kiên cường ấy là minh chứng rõ nét nhất cho vai trò không thể thay thế của Đảng trong sự nghiệp cách mạng", PGS TS. Thông nói.

Kế thừa truyền thống vẻ vang ấy, bạn Chu Hoa Bảo Trâm - sinh viên năm hai chuyên ngành Kinh tế Chính trị Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương đã chia sẻ niềm vinh dự khi được kết nạp Đảng ở tuổi 18.

"Đây là động lực to lớn để tôi không ngừng rèn luyện bản thân, lan tỏa những hành động đẹp đến với bạn trẻ xung quanh mình", Bảo Trâm nói.

Đặc biệt, là một đảng viên trẻ lớn lên trong thời bình, Trâm luôn cảm thấy biết ơn và vô cùng tự hào vì có Đảng lãnh đạo. Vì vậy, nữ sinh luôn cố gắng phấn đấu, trau dồi để trở thành người vừa hồng vừa chuyên như Bác Hồ từng mong muốn.

Nữ sinh nhìn nhận, thế hệ trẻ hôm nay có màu sắc cá nhân riêng, nhưng vẫn luôn khao khát trau dồi kiến thức, sẵn sàng cống hiến cho đất nước.

Để bước vào kỷ nguyên mới, Bảo Trâm muốn truyền tải thông điệp tới các bạn trẻ cần giữ gìn giá trị văn hóa, thấu hiểu lịch sử và những cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là chìa khóa giúp thế hệ trẻ vững tin tiếp nối con đường mà cha ông đã dày công xây dựng.

Đảng không chỉ là lẽ sống của những người đi trước, mà còn là kim chỉ nam cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, tiếp bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, chủ đề “Đảng là lẽ sống của tôi” không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn là một sự khẳng định sâu sắc về niềm tin và sự gắn bó của tuổi trẻ với Đảng, là niềm tự hào, lòng biết ơn của chúng ta đối với những công lao to lớn của Đảng, của Bác Hồ kính yêu và của các thế hệ cha anh.



“Chúng ta hiểu rằng, Đảng không chỉ là một tổ chức chính trị, mà còn là một lý tưởng, một niềm tin, một lẽ sống thiêng liêng. Đảng đã soi đường, chỉ lối cho dân tộc ta đi đến độc lập, tự do, hạnh phúc. Đảng đã mang lại cho chúng ta cuộc sống ấm no, hòa bình, phát triển. Đảng đã truyền cho chúng ta niềm tin, ý chí và sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thử thách”, anh Triết nói.