Người quay clip nữ sinh HUFLIT khóc, la hét tại trường quân sự nói gì?

TPO - Nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ- Tin học TPHCM quay clip bạn học la hét tại trường quân sự và gửi cho 3 người. Cô nói rằng không biết clip sau đó bị cắt ghép, phát tán và cảm thấy hối hận.

Chiều 12/1, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) - trường Quân sự Quân khu 7 tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về việc sinh viên của trường theo học tại trung tâm.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM và trường Quân sự Quân khu 7 đều khẳng định: Thông tin nữ sinh viên trường HUFLIT bị xâm hại tình dục khi đi học quân sự tại trường Quân sự Quân khu 7 đang lan truyền trên mạng xã hội, là sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhà trường và đặc biệt là tâm lý của sinh viên có liên quan. Hiện nhà trường đã mời cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Buổi họp báo cũng có sự xuất hiện của nữ sinh viên tên T., người quay clip ghi lại cảnh một nữ sinh la hét trong đêm 10/1 đang lan truyền trên mạng xã hội.

T. cho biết, tối 10/1, cô có 1 ca gác đêm ở tòa nhà của mình từ 21- 22h. "Khi nghe tiếng la hét, em đã quay clip. Trong clip em có hỏi 'hình như là bị hiếp dâm hả?'. Vì tò mò nên em gửi clip cho 3 bạn khác.

Tuy nhiên sau đó, T. được biết nữ sinh viên la hét do bị đổ lỗi ăn cắp tiền; nữ sinh có tâm lý không ổn, bị kích động.

Theo T., câu hỏi kể trên chỉ vì tò mò, chứ không phải khẳng định. Sau khi nghe tiếng la hét, T. chứng kiến cảnh nhiều người ngăn một cô gái không để nhảy qua lan can tòa nhà. Sau đó, mọi người mới khiêng bạn nữ xuống đất. T. cũng quay được cảnh này.

Sau đó, T. được thầy quản lý ở trung tâm cho hay, bạn sinh viên kia bị trầm cảm. Do bị các bạn trong lớp đổ lỗi là ăn cắp tiền, nữ sinh mới la hét, chạy ra lan can có ý định nhảy lầu, may mắn được các thầy và các bạn nữ cùng tòa nhà ngăn lại.

"Em đã đính chính ngay với bạn là không phải hiếp dâm mà bị đổ lỗi ăn cắp tiền... Qua vụ việc này, em cảm thấy rất có lỗi vì clip truyền đi đã bị cắt ghép và đẩy sự việc đi xa”, T. hối hận.

Sau khi có kết luận của cơ quan công an, nếu sinh viên của trường liên quan đến việc chia sẻ, lan truyền thông tin sai sự thật, thì có bị kỷ luật hay không? Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ- Tin học TPHCM cho hay: Việc xử lý kỷ luật còn tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Tuy nhiên, trường sẽ xử lý trên tinh thần giáo dục để các em nhận ra cái sai từ đó sửa chữa....