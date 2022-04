Người phụ nữ thành kẻ cướp khi đòi tình cũ trả khoản nợ 85 triệu

TPO - Gần một tháng qua, các chiến sỹ của Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang thường xuyên luyện tập, chuẩn bị các phương án để bảo vệ an toàn cho SEA Games 31.

TPO - Liên quan đến vụ một chủ nhà trọ bị nhóm côn đồ kề dao vào cổ, đập phá tài sản vì "dám" nhắc nhở tiếng nẹt pô, tối 26/4, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết, đã triệu tập nhóm nghi can lên làm việc.

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục tạm giam các bị can Hoàn Nguyên, Tùng Dương và Nhất Nguyên đến ngày 3/6.