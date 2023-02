Người phụ nữ ở Tây Ninh bị con ruột sát hại

TPO - Ngày 17/2, lãnh đạo UBND thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h ngày 16/2, chị N.T.C, (38 tuổi, ngụ phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng) đang nằm trên võng ở hiên nhà thì Nguyễn Hữu Quốc (21 tuổi, con ruột chị C.) đến nói chuyện. Hai mẹ con sau đó xảy ra mâu thuẫn do chị C. la mắng Quốc về việc Quốc sử dụng ma túy.

Bị mẹ mắng, Quốc tức giận kéo ngã chị C. từ võng xuống nền nhà và dùng tay đánh vào mặt chị. Khi chị ngồi dậy, Quốc dùng cây sắt và liềm tấn công khiến chị C. tử vong.

Khoảng 1 giờ sau, chồng chị C đi làm về và phát hiện chị C. tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.