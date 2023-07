Người phụ nữ bỗng dưng mọc một cục u kỳ lạ trên... lưỡi

TPO - Một cục u kỳ lạ trên lưỡi của một người phụ nữ được cho là do một tình trạng hiếm gặp không rõ nguyên nhân.

Một khối u kỳ lạ nổi lên trên lưỡi của một người phụ nữ trong suốt sáu tháng là một điều bí ẩn về y học. Các bác sĩ cho biết, nó hình thành do sự tích tụ chất nhờn hiếm gặp xảy ra trong miệng nhưng không có nguyên nhân rõ ràng.

Trong một báo cáo mới về trường hợp kỳ lạ này, được công bố vào tháng 7 trên tạp chí The American Journal of Dermatopathology, các bác sĩ cho biết, khối u này là do bệnh niêm mạc miệng, hay OFM, một rối loạn mô liên kết hiếm gặp thường gây ra một khối u hình thành trên nướu hoặc vòm miệng cứng. Nếu OFM nói chung là hiếm, thì OFM của lưỡi thậm chí còn khác thường hơn.

Ở những phần của miệng bị ảnh hưởng bởi chứng rối loạn, mô liên kết bình thường bị phá vỡ và được thay thế bằng chất nhờn giống như chất nhầy. Chất nhờn này là axit hyaluronic, một chất trơn được sản xuất tự nhiên bởi các mô liên kết được sản xuất quá mức trong OFM. Việc sản xuất quá nhiều axit hyaluronic dẫn đến sự tích tụ gây ra cục u.

Trong trường hợp mới nhất này, một phụ nữ 72 tuổi ở Mexico đã đến gặp bác sĩ sau khi một khối u như vậy nằm trên đầu lưỡi của bà trong nửa năm. Bà cho biết, khối u khiến bà khó chịu và đau khi nói và nuốt. Các bác sĩ của bà có thể dễ dàng nhìn thấy khối u nhỏ màu trắng mà họ đo được có kích thước khoảng 2 x 2 mm.

Loại bỏ khối u như thế nào?

Phương pháp điều trị điển hình cho OFM bao gồm phẫu thuật để loại bỏ khối u và sau đó theo dõi, để kiểm tra xem nó có quay trở lại hay không.

Điều này cho thấy, tỷ lệ tái phát thấp và may mắn là tình trạng này là lành tính và không có khả năng gây ung thư.

Trong trường hợp của người phụ nữ này, các bác sĩ đã loại bỏ thành công khối u ở lưỡi bằng cách gây tê cục bộ và nó không tái phát sau 10 tháng theo dõi.

Khối u trong lưỡi

Theo báo cáo, OFM lần đầu tiên được mô tả trong tài liệu y khoa vào năm 1974, và kể từ đó, khoảng 100 trường hợp đã được ghi nhận chính thức. Trong số này, chỉ có bảy trường hợp được mô tả là ảnh hưởng đến lưỡi, trái ngược với nướu hoặc vòm miệng cứng.

Một số nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết rằng, mô bắt đầu tiết ra axit hyaluronic để đáp lại một số chấn thương thể chất. Ý tưởng này được hỗ trợ bởi thực tế là việc sản xuất chất nhầy - nhóm carbohydrate phức tạp, giống như thạch bao gồm axit hyaluronic - có thể được kích hoạt bởi các phân tử gây viêm gọi là cytokine, được giải phóng sau khi mô bị tổn thương.

Ngoài ra, chất nhầy có đặc tính chống viêm, vì vậy về lý thuyết, chúng có thể giúp các mô tự sửa chữa sau khi bị thương bằng cách giảm bớt tình trạng viêm liên quan.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, OFM có thể là kết quả của chấn thương nướu, vòm miệng cứng hoặc lưỡi. Họ viết: “Mặc dù có nhiều nghiên cứu, nhưng không có tiến bộ đáng kể nào trong việc hiểu cách OFM phát triển. Tuy nhiên, vai trò tích cực của chất nhầy trong tín hiệu viêm là một gợi ý”.

Hà Thu