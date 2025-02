Người phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt có gặp khó khăn khi xuất nhập cảnh?

TPO - Lãnh đạo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cho hay, quy trình kiểm soát hộ chiếu, giấy tờ luôn có quy định chặt chẽ về xác thực khuôn mặt. Vì vậy, những công dân có sự thay đổi về ảnh khuôn mặt do phẫu thuật thẩm mỹ hoặc các lý do khác cần thực hiện thủ tục cấp đổi căn cước công dân và hộ chiếu để tránh gặp khó khăn khi làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Sáng 28/2, tại họp báo về việc triển khai quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, đại diện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thông tin về công tác bảo đảm an ninh hàng không.

Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, cho biết thời gian qua, dư luận quan tâm đến vấn đề công dân đã phẫu thuật thẩm mỹ, giải phẫu khuôn mặt có gặp khó khăn khi xuất nhập cảnh hay không.

Về vấn đề nêu trên, Đại tá Tuấn thông tin, quy trình kiểm soát hộ chiếu, giấy tờ luôn có quy định chặt chẽ về xác thực khuôn mặt. Vì vậy, những công dân có sự thay đổi về ảnh khuôn mặt do phẫu thuật thẩm mỹ hoặc các lý do khác cần thực hiện thủ tục cấp đổi căn cước công dân và hộ chiếu để tránh gặp khó khăn khi làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Cũng trong khuôn khổ họp báo, Bộ Công an thông tin rằng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh sẽ là đơn vị chủ trì triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không, với nguyên tắc vận hành liên tục, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Lực lượng an ninh hàng không thuộc Bộ Công an sẽ tiếp nhận 2/3 chức năng kiểm soát an ninh hàng không, bao gồm: Quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không.Cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay, cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên tàu bay.

Để triển khai nhiệm vụ này, Bộ Công an sẽ thành lập Trung tâm An ninh hàng không quốc gia, được tổ chức lại từ Phòng An ninh trên không hiện có. Trung tâm này trực thuộc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, đảm nhận công tác cung cấp dịch vụ an ninh hàng không tại sân bay và cơ sở vận chuyển hàng hóa, bưu gửi.

Ở cấp Bộ, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh sẽ tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ: Quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh hàng không.Cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh tại các cảng hàng không, sân bay, cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi.

Việc tiếp nhận nhiệm vụ này giúp nâng cao năng lực quản lý, đảm bảo an toàn hàng không và duy trì hoạt động liên tục, hiệu quả.