Người nước ngoài nhập cảnh núp bóng “chuyên gia”: Phát hiện dấu hiệu liên quan cá độ

Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến đường dây đưa người nước ngoài vào Việt Nam dưới danh nghĩa “chuyên gia” hoặc “nhà đầu tư” nhưng thực chất là lao động tự do, thậm chí là hoạt động tội phạm.

Mới đây nhất, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã phát hiện, chuyển Cơ quan An ninh Công an TP Đà Nẵng điều tra, xác minh, xử lý 2 vụ việc liên quan đến đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dưới hình thức nói trên.

Theo đó, vào đầu tháng 5 này, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã phát hiện một vụ 14 người nước ngoài và một vụ 6 người nước ngoài nhập cảnh theo thị thực doanh nghiệp và lao động nhưng không biết doanh nghiệp bảo lãnh nhập cảnh.

Đáng chú ý, qua kiểm tra căn nhà nơi 6 người nước ngoài lưu trú, lực lượng Công an đã tạm giữ 3 máy tính xách tay, 3 máy tính để bàn mà các đối tượng đang truy cập các trang web liên quan đến hoạt động cá độ. Công an quận Ngũ Hành Sơn đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an TP Đà Nẵng xử lý một vụ việc liên quan đến người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Từ cuối năm 2020 đến nay, Công an quận Ngũ hành Sơn cũng đã kiểm tra, xử phạt 8 cơ sở lưu trú vi phạm có người nước ngoài không khai báo tạm trú; phát hiện 2 đối tượng truy nã của Bộ Công an Trung Quốc và 4 trường hợp nhập cảnh trái phép khác....

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã xuất hiện dấu hiệu về đường dây lợi dụng chính sách nhân đạo của nhà nước, giúp người nước ngoài nhập cảnh trái quy định. Hiện Công an TP đang quyết liệt điều tra, làm rõ. Mặc dù nhập cảnh dưới hình thức chuyên gia hoặc nhà đầu tư nhưng các đối tượng này đều không làm việc tại doanh nghiệp ở các địa phương khác như đã đăng ký mà đến Đà Nẵng sinh sống, làm việc sau khi hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, Công an TP Đà Nẵng đã quyết định thành lập 8 tổ truy vết để phục vụ công tác phòng chống dịch. Ngoài việc phối hợp tiến hành xác định lịch trình của những ca mắc bệnh, tìm kiếm những trường hợp tiếp xúc gần để khoanh vùng, dập dịch, các tổ này sẽ góp phần kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng vi phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng động viên các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại một chốt kiểm soát việc cách ly phòng chống dịch COVID-19.

Những ngày qua, nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện tại Đà Nẵng và các địa phương khác trong nước có liên quan đến 2 chuyên gia người Trung Quốc, đặc biệt là một số trường hợp từng đến quán Bar New Phương Đông (phường Thuận Phước) và massage tại khách sạn Phú An (phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Công an TP Đà Nẵng đã hỗ trợ lực lượng Y tế kiểm tra, khoanh vùng hàng ngàn người để phục vụ việc xét nghiệm, sàng lọc, qua đó giúp phát hiện thêm nhiều trường hợp nhiễm bệnh, phong tỏa các địa điểm và cách ly kịp thời hàng trăm F1, F2.

Một chiến sĩ công an TP Đà Nẵng làm nhiệm vụ tại điểm phong toả chung cư cao cấp F.Home trên đường Lý Thường Kiệt.

Cùng với việc đảm bảo quân số tại các điểm cách ly tập trung dành cho người nhập cảnh, Công an TP Đà Nẵng đã thiết lập lực lượng kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm có người nhiễm COVID-19, gồm khách sạn Phú An, Bar New Phương Đông, chung cư 12T3 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), chung cư F.Home (đường Lý Thường Kiệt)…

Công an TP Đà Nẵng cũng đã tham mưu, dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nguồn lây bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào TP.