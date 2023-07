Người nối dõi

TP - Đứa con gái thứ năm của chị mới bảy ngày tuổi đã bị ốm. Chẳng hiểu ốm đau kiểu gì mà sốt li bì năm ngày hôm nay. Thuốc kháng sinh, giảm sốt làm con bé tóp đi, da khô lại, bong ra, lột từng tảng bằng bàn tay khiến chị sợ hãi.

Chị đã sinh nó ở cái tuổi bốn mươi lăm, cái tuổi không được phép sinh nữa vì chất lượng của thai nhi và cả vì sức khoẻ của người mẹ. Thế nhưng chị vẫn sinh. Thành thử con bé yếu. Con bé yếu thì chị khổ. Bao đêm thức để chăm sóc nó với tâm trạng lo lắng bồn chồn khiến chị rộc đi như xác ve. Nó là phận gái. Đứa con gái thứ năm trong gia đình chị. Thừa thì thừa thật nhưng nó vẫn là giọt máu của chị sau hơn chín tháng mang theo ra đồng cày ải cả mẫu ruộng, phát đồi hàng héc ta. Nhìn con bé dăn deo như bà lão mà chị đau thắt ruột. Trắng bóc, mịn màng, tròn lẳn như đứa con gái cả còn chẳng được ông bà nội cưng nựng, yêu thương nữa là. Nó như bông bí lạc mùa, lắt lay dưới cái nắng chang chang như đổ lửa. Chị ôm lấy con bé, cố nhét vú vào miệng nó. Chị muốn tiếp thêm cho nó ít sức lực của mình để nó qua được cái đận này mà sống bên chị. Nhưng chiếc vú nhăn nheo, chảy xệ chẳng có lấy giọt sữa nào. Sau nhiều lần nỗ lực nún đến tóp má mà chẳng được chút gì, con bé buông vú mẹ khóc ngằn ngặt. Chị ôm nó vào lòng, áp má vào mặt nó, nghèn nghẹn: “Mẹ xin lỗi, tất cả là tại mẹ. Tại mẹ!”. Có lẽ nó hiểu chị nên ngoan ngoãn nhận từng thìa sữa bò chị bón. Nhìn con bé ngoan ngoãn một cách cam chịu, chị lại càng thương. Sao nó lại sớm biết cam chịu như chị vậy. Cam chịu thế này lại bị thiệt thòi thôi. Cuộc đời chị đã dạy cho chị điều đó. Vì chị là đàn bà. Mà đàn bà thì thiên chức đầu tiên là làm vợ, làm mẹ.

Nhiều lúc thực hiện cái thiên chức đó khiến chị cảm giác với nhà chồng chị chỉ là một cái máy đẻ. Đẻ, đẻ và đẻ. Đẻ cho đến khi nào có được mụn con trai nối dõi tông đường thì thôi. Gầy còm, ốm yếu cũng phải đẻ. Chị thấy sợ cái phận đàn bà. Vậy mà nó lại là gái. Rồi lại là đàn bà như chị. Biết dạt đến bến đỗ nào cho đỡ tủi phận, đỡ long đong. Trời chẳng thương chị gì cả, thứ chị thiếu thì chẳng cho, thứ thừa thì càng làm cho thừa thãi.

Mà không, ông trời đã từng cho chị một thằng cu đẹp như tranh. Cả dòng họ nhà chồng vui như tết. Nhưng ông trời cũng chỉ cho vui như thế có mười ngày thôi. Ngày thứ mười một, bỗng dưng chẳng có biểu hiện bệnh gì mà nó lặng lẽ bỏ chị đi sau một lần ngủ luôn không dậy nữa. Nó bỏ đi mang theo cả niềm hạnh phúc tông đường của ông bà, bố mẹ chồng. Tiếc nuối bao nhiêu thì họ lại giận chị bấy nhiêu: “Nó đã diệt tổ diệt tông nhà họ Vũ. Oan nghiệt!”. Mẹ chồng chị ngồi ôm lấy quan tài đứa cháu trai xỉ vả. Mệt mỏi, đau đớn, thương tiếc khiến chị lả đi, ngồi chảy dài như cây rau héo.

Cái chết của đứa con trai ám ảnh chị mãi không thôi. Nó khiến chị chẳng bao giờ dám để con ngủ một mình. Nhiều đêm giật mình choàng dậy, chỉ để ghé vào mặt con tìm hơi thở nóng ấm phả vào mũi chị. Chỉ những khi nhận được hơi ấm rất nhẹ, thơm thơm mùi sữa đó, chị mới thở phào nằm xuống bên con tìm lại giấc ngủ vừa bị nỗi sợ hãi cướp đi. Thành thử chị thành người trầm cảm. Ít nói, ít cười, chỉ suốt ngày cúi mặt với công việc. Giờ chị chỉ có công việc làm bạn. Công việc giúp chị tạm thời quên đi mọi nỗi lo của cuộc sống hiện tại và cũng là cách để chị bù trừ cho nhà chồng vì mình không biết sinh con trai. Chỉ duy nhất chồng chị hiểu thấu được điều đó nên lắm khi ngồi với nhau anh vẫn xa gần: "Mình ạ! Những lúc anh bị bệnh, anh thấy cuộc sống vô nghĩa lắm". Rồi những khi thấy chị hùng hục vần thóc ra sân phơi, hay hì hụi bừa nốt mảnh ruộng khi tất cả mọi người đã chạy về nhà tránh cái nắng như thiêu giữa trưa hè, chồng chị lại cay đắng: "Bà xã mình da dẻ hồng hào tợn". Chỉ nói được với nhau những câu xa gần thế thôi vì trước mặt bố mẹ, anh sợ mẹ cảm thấy anh coi vợ hơn mẹ đẻ của mình.

***

Anh kể chị nghe chuyện hồi còn thanh niên.

Bố xăm xắm chạy lại giật túi hành lý từ tay anh, tuyên bố đanh thép: "Mày còn thích đi công an, tao đốt sạch quần áo của mày. Vợ con thì chưa lấy để sinh đích tôn cho tao, giờ lại còn đi hử". Không để anh kịp phản ứng, ông lao xuống bếp cầm cây nứa đang cháy giở châm vào túi quần áo. Đám cháy to dần, liếm trọn vẹn túi hành lý của anh một cách lạnh lùng. Anh ngồi thụp xuống ôm đầu bất lực trong ánh lửa rừng rực cháy và mùi khét đậm đặc xông thẳng vào lồng ngực, đau tức. Sau này trong những người vào ngành công an đợt đó có nhiều người thành đạt, thậm chí có người lên đến lãnh đạo công an cấp tỉnh, cấp bộ. Bố biết nhưng đó không là vấn đề ông quan tâm. Trong một lần nói chuyện với mẹ, anh biết được, ông sợ anh làm công an rồi lại hi sinh như anh trai.

Nhập trong hàng ngũ bộ đội vùng biên giới, những tưởng chồng chị chắc chắn thực hiện được ước mơ của mình thì bố chồng chị lại xuất hiện. Ông lao thẳng vào phòng chỉ huy, đề nghị thu xếp cho chồng chị về quê. "Kể cả cày ruộng cũng phải về. Gia đình tôi có hai thằng con trai. Một đứa cống hiến và hi sinh cho cách mạng được rồi. Ông định để nhà tôi tuyệt tự? Nó phải về sinh con nối dõi. Nhà tôi không thể mất nó. Chỉ còn có nó để nối dõi dòng họ tôi." Chẳng để chỉ huy trình bày thêm, ông chạy thẳng vào đội hình đang huấn luyện, túm tóc lôi xềnh xệch anh ra ngoài, nện cho một trận. Nể bố anh là thân nhân liệt sĩ nên chỉ huy chấp nhận hủy đơn xung phong nhập ngũ của anh. Chứ không thì chính anh cũng không thoát khỏi bị kỷ luật.

Họp lớp đại học, chỉ có anh làm chủ tịch xã, bạn bè có những đứa cán bộ cấp tỉnh hay cấp bộ. Chúng mang ô tô đến tận nhà anh đón. Họ sang trọng, lộng lẫy bao nhiêu thì anh lại đen đúa, nhàu nhĩ bấy nhiêu. Trong những cuộc nói chuyện vui vẻ của họ không biết bao nhiêu lần họ nhắc đến anh chàng Tiến đẹp trai, hào hoa, học giỏi nhất khoá. Biết bao cô chạy theo xếp hàng chờ anh duyệt. Vậy mà lại bỏ cả bằng cấp về quê làm ruộng với bố mẹ. Giải thích cho những thắc mắc đó của bọn bạn, anh chỉ cười. Nụ cười nhìn kỹ sẽ thấy nó giống như đang mếu.

***

Sau đứa con gái thứ năm, bố chồng chị vẫn yêu cầu vợ chồng chị đẻ thêm lần nữa. Thêm ba lần định sinh, ba lần sảy. Bác sĩ bảo sức khoẻ của chị đã yếu, không còn khả năng nuôi dưỡng thai nhi. Cộng với chính sách sinh đẻ có kế hoạch bắt đầu được áp dụng nghiêm ngặt, chị tiệt đường xoay sở. Mặc dù chồng chị mới ở tuổi năm mươi. Cảm giác có lỗi ám ảnh chị mãi không thôi. Bố chồng chị mất sớm một phần do buồn khổ vì không có nổi một đứa cháu trai nối dõi dòng họ. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông vẫn nhắc lại cái trách nhiệm nối dõi của vợ chồng anh. Mặc dù anh đã gật đầu hứa sẽ cố sinh thêm cháu trai nối dõi nhưng khi về với ông bà, mắt ông vẫn mở trân trân đầy day dứt.

"Anh là Chủ tịch xã thật, ra xã hội anh ngồi mâm trên nhưng với dòng họ này anh chấp nhận ngồi dưới. Nhẩy!". Chồng chị phải ngồi mâm dưới với bầy trẻ ranh và vài bà chị họ. Túm tụm, ồn ào, đánh cãi nhau cứ như mổ trâu mổ bò. Ai nấy đều lo ăn uống cho nhanh để chuẩn bị lại tiếp tục công việc dọn dẹp của phụ nữ. Thế nên nhoáng một cái là chỉ còn một mình chồng chị trơ trọi cùng bãi chiến trường với xương, cơm nôn lầy nhầy của bọn trẻ và la liệt bát đũa rếch, cái nghiêng, cái ngả, nghoe nghuếch đến lợm giọng. Đã vậy lại chẳng có ai thèm cầm chén rượu ghé vào mâm chồng chị. Họ chỉ nhìn chồng chị cười rồi đi thẳng sang mâm khác. Những kiểu cười vẻ ngoài như thông cảm nhưng đầy ẩn ý ấy như những cái dằm ngày càng cắm sâu vào nỗi đau của chồng chị. Nó không khiến chồng chị nổi giận lôi đình nhưng nó làm anh tự ái. Lòng tự ái mỗi lúc một lớn trong chồng chị, khiến anh nảy ra một mong muốn. Anh muốn chứng minh cho mọi người thấy, việc sinh ra một thằng con trai không phải là anh không làm được. Nhìn vào ánh mắt ngầu đỏ không phải do rượu của chồng, chị đọc được khát khao đó.

Đêm tĩnh lặng, dế rỉ rả nhả vào đêm những lời nỉ non đến não ruột. Chị không ngủ được, ngồi trân trân nhìn chồng. Cái khoé miệng lúc nào cũng như đang cười của anh giờ đang bị nỗi day dứt kéo trễ xuống cằm, rúm lại như miệng cái túi rút. Khuôn mặt vuông chữ điền và bộ dâu quai nón trước đây khiến biết bao cô gái mê đắm giờ trở thành những thứ tố giác sự tiều tuỵ của anh. Chợt anh bật khóc, tiếng khóc khùng khục trong lồng ngực. Chị giật mình, đặt tay lên ngực chồng định bụng sẽ lay anh dậy thì bất chợt anh bấu lấy tay chị, ấp chặt chúng vào ngực mình, nói như van: "Bố. Con biết lỗi rồi. Bố đừng nói nữa, con đã đau khổ lắm rồi". "Bố kìa, cây gia phả bị cháy, cháy! Cháy bố ơi! Cụt rồi, cháy cả đến con đây này". Anh ôm chân lăn lộn, nét mặt co rúm vẻ đau đớn lắm. "Ối bố ơi, chạy đi. Bố chạy đi. Lửa lan, lan kìa, nhanh quá. Đến bố rồi. Trời ơi, cứu bố. Cứu bố tôi". Anh vùng dậy, lết đi bằng gối nhưng rồi ngã gục. Bất lực anh gào thất thanh: "Tha cho cô ấy. Không phải cô ấy đốt. Cô ấy không đốt cây gia phả. Vợ con đã cố hết sức rồi, cố đến không còn cố được nữa rồi. Không phải lỗi của cô ấy. Đừng... đ.ừ..ng. Đừng treo cô ấy thế....". Chị lao đến bên chồng vừa đấm vừa gọi tên chồng đến khản giọng. Bị đấm đau, anh bừng tỉnh. Thoát khỏi cơn mê, mồ hôi anh đầm đìa lưng áo, ánh mắt ngây ngây dại dại.

Chị chủ động đề nghị chồng kiếm một thằng cu từ người phụ nữ khác. "Dòng tộc của họ Vũ không thể bị mất do vợ chồng mình". Chị nói như thế với chồng, rồi chẳng để chồng bác bỏ, chị chủ động tìm một cô gái trẻ đề nghị ý định đó với một món tiền hậu hĩnh. Tài sản gần cả cuộc đời chị cầy cấy, phát rừng và gần ba mươi năm cống hiến cho xã của chồng chị dồn cả cho việc này. Hai trăm triệu để đổi lấy một thằng con trai. Chị chẳng quan tâm đến số tiền đó mà chỉ nhất nhất nhắc với cô gái trẻ là phải trung thực, để đứa trẻ mang họ Vũ đích thực là của dòng dõi nhà họ Vũ.

***

Cô gái sinh con trai thật. Thằng bé khoẻ mạnh, bụ bẫm ngoài sự tưởng tượng của vợ chồng chị. Vợ chồng chị mừng quýnh. Mừng khôn xiết nhưng vẫn phải tỏ ra bình thản vì lúc này nói ra sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Chủ tịch xã lại vi phạm luật hôn nhân gia đình thì uy tín được với ai. Cả cuộc đời phấn đấu, chẳng nhẽ lại để mất đi dễ dàng như thế. Vả lại chồng chị còn là chỗ dựa cho năm đứa con gái của chị nữa.

Cô gái và đứa trẻ về nhà chị ở với vai trò là đứa cháu họ xa, mới bỏ chồng, không có nơi nương tựa. Từ dạo mẹ con cô gái về nhà chị ở, chẳng lúc nào chồng chị vắng tiếng cười. Còn chị vui từ niềm vui ấy của chồng nên cũng chú tâm chăm bẵm cho thằng bé. Thằng bé đến hay. Cái bắp chân lũn chũn, đôi gót đỏ hồng loắt ngoắt đi trong sân nom đến là ngộ nghĩnh. Đặc biệt là đôi mắt đen tròn lúc nào cũng mở to như đang muốn hút hồn người đối diện. Nhìn nó không ai là không yêu. Lúc nào nó cũng bám lấy chồng chị, đòi ông đẽo súng chơi bắt cướp khắp vườn rau, bờ chuối. Chồng chị hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chị có cảm giác mỗi nụ hôn, mỗi cái vuốt má bằng đôi tay nhỏ xíu của thằng bé như có phép thần làm mất đi những nét già nua trên khuôn mặt của chồng chị. Chỉ tội cho chị, mẹ nó vốn lười nhác nên trao toàn bộ trách nhiệm nuôi dưỡng đứa con cho chị. Hàng xóm nhiều phen thán phục khi thấy chính ông bà chứ không phải là mẹ nó hớt hải bế thốc thằng bé chạy lên trạm xá xã khi nó ngã chảy máu đầu. Sự ngây thơ, trong sáng, vẻ ngộ nghĩnh rất trẻ thơ, tình yêu không tính toán của thằng bé là hạt giống nảy mầm yêu thương trong chị.

Không biết từ khi nào nó đã trở thành một phần máu thịt của chị, của năm đứa con gái chị. Thằng bé năm tuổi, chính chị là người đứng ra tổ chức lễ cưới cho “cô cháu gái”. Lễ cưới diễn ra linh đình, chồng chị ngồi trên ghế bố cô dâu, còn chị ngồi cạnh chồng thay mặt cho mẹ cô dâu đã khuất trao cho cháu gái chiếc vòng vàng một cây, không quên nói vài lời dặn dò như dặn cô con gái rượu sắp sửa đi làm dâu con nhà người khác. Dân làng đến dự có người rơi nước mắt vì cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng chị và thầm mừng cho cô cháu gái may mắn có được vợ chồng ông bác họ biết thương người. Chỉ có vợ chồng chị là biết rõ mình đang thực hiện điều kiện của cô gái để đổi lấy sự ở lại của thằng cu. Ở lại vĩnh viễn. Cô gái sẽ một mình theo chồng vào Nam.

Nửa tháng nữa là chồng chị về hưu. Nửa tháng nữa, niềm vui của anh chị sẽ được tăng lên gấp bội khi nó được họ hàng nội tộc biết và chia sẻ. Rằm tháng Riêng này, giỗ anh trai chồng, tiện thể anh chị sẽ nói chuyện về thằng bé. Cái suy nghĩ sẽ nhìn thấy niềm vui hớn hở trên từng gương mặt anh em họ hàng nhà chồng khi biết được dòng họ Vũ vẫn còn có người nối dõi là thằng Thắng khiến chị rộn rạo, lâng lâng.

Thế mà chị lại chẳng nhìn thấy niềm vui đó ở chồng. Anh sút cân và trông tiều tuỵ hẳn đi như cái hồi thằng bé con mất. Chắc tại lo điều tiếng của dân làng. Gớm sao chồng chị lại cầu toàn đến vậy. Thế là đã giữ kẽ lắm rồi chứ ngoài xã hội, đầy những quan chức do không có con trai cũng đã có con riêng và còn ngang nhiên xây dựng phòng nhì ấy chứ. Còn chồng chị về hưu rồi, chị chẳng kiện tụng gì thì ai còn thừa cơm lao vào chuyện riêng tư của nhà người ta mà soi mói. Chị nói với anh như thế để trấn an, nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua, chẳng phải đồng ý cũng chẳng ra phản đối. Lạ, chị ngấm ngầm điều tra. Đầu tiên là nghe ngóng dân tình. Bặt, không một tín hiệu tình nghi. Rồi đến tổ chức đảng nơi cư trú. Vẫn đầy tôn trọng và tin tưởng. Kiểm tra thông tin từ điện thoại. Chỉ còn một cách này nữa thôi. Chị chờ lúc anh ra ngoài hóng gió để mở máy. Giật mình bởi rất nhiều tin nhắn của mẹ thằng Thắng. Chị hoa cả mắt. Dòng chữ viết tắt "MT" xếp hàng suốt dọc màn hình điện thoại như ngàn mũi kim chích thẳng vào tim chị. Ý nghĩ mẹ thằng Thắng đổi ý muốn đem con vào Nam khiến chị lo lắng. Cố trấn tĩnh, chị hồi hộp ấn nút mở. "Cháu xin lỗi bác. Ngàn lần xin lỗi bác". Có cái gì chẹn ngang cổ, chị lẩy bẩy ấn tiếp: "Thời gian qua, cháu đau khổ vì ân hận dày vò. Các bác càng tốt, cháu càng thấy dằn vặt. Cháu xin hai bác hãy coi cháu như các em Hoa, Mai, Hồng, Lan, Huệ mà tha thứ cho cháu". Chị ngồi thẫn thờ, con bé ân hận thật rồi. Tình máu mủ mà. Chị cũng có những đứa con. Với các con, chị sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có chúng, kể cả cái chết. Con bé có lẽ đã nhận ra tình mẫu tử thiêng liêng đó khi một mình hưởng phúc phía trời Nam nên đòi lại thằng bé đây. Thương nó đã đành một nhẽ. Còn chồng chị, tình thương lớn đến độ biến thành nỗi đau. Nỗi đau đang dày vò tâm can chị, cảm giác nghẹn đắng nơi cổ, trào lên cay xè nơi mũi và cuối cùng là nước mắt. Những giọt nước mắt nhọc nhằn chắt ra nơi khoé mắt, lăn chầm chậm xuống má. Lâu lắm chị mới khóc, từ cái lần thằng cu của chị mất đột ngột. Những tưởng không còn nỗi đau nào có thể khiến chị rơi lệ nữa, vậy mà... Chị lấy tay quệt nước mắt lau vào quần rồi tiếp tục ấn nút mở tin nhắn: "Bằng lòng tốt, bác hãy chăm sóc nó. Cháu xin hai bác. Cháu giập đầu cầu xin hai bác!". Chị thở phào, mình đã lo lắng không đâu. Nhưng sao chồng chị lại buồn? Vì nguyên nhân gì nhỉ? Chị tò mò chuyển xuống tin nhắn tiếp theo: "Đúng. Thằng Thắng không phải con của bác. Bác không phải là bố đẻ của nó. Cháu xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi!".

Chị buông rơi chiếc điện thoại xuống gối. Thằng Thắng giật mình, mở mắt quờ tay tìm chị. Chị vội vàng nằm xuống, vỗ vỗ vào mông nó nựng: "Đây đây, bà đây, bà đây!". Tìm được hơi ấm quen thuộc, thằng bé rụi rụi vào ngực chị, cái miệng chẹp chẹp mấy cái rồi như yên tâm đã có người che chở, nó lại thiếp đi. Ngoài sân tiếng rít thuốc lào tắc nghẹn của chồng chị nấc lên giữa màn đêm đặc quánh...