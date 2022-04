Người nhện Tobey Maguire đóng 'vua hề Sác-lô' Charlie Chaplin

Truyền thông phương Tây đồng loạt đưa tin Tobey Maguire sẽ đóng vai chính vua hề Sác-lô Charlie Chaplin trong bộ phim điện ảnh Charlie Chaplin in Babylon.

Ngoại trừ vai khách mời đáng nhớ trong Spider-Man: No Way Home năm ngoái và lồng tiếng trong The Boss Baby, Maguire đã không đóng phim nào kể từ năm 2014. Charlie Chaplin in Babylon hứa hẹn sẽ là một “bom tấn” đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên.

Bộ phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Damien Chazelle cùng với sự tham gia của dàn sao đình đám như Brad Pitt, Margot Robbie, Olivia Wilde, Jean Smart, Katherine Waterston,...

Charlie Chaplin in Babylon là sự tôn vinh của đạo diễn La La Land đối với “thời kỳ vàng son của Hollywood”, lấy bối cảnh vào cuối những năm 1920 trong quá trình chuyển đổi ngành công nghiệp điện ảnh từ phim câm sang phim nói.

Theo Variety, bộ phim sẽ tái hiện bức chân dung hào nhoáng với sự nhộn nhịp của giới showbiz vào cuối những năm 1920, tựa như sự kết hợp giữa The Great Gatsby của Baz Luhrmann và Once Upon a Time in Hollywood của Quentin Tarantino.

Brad Pitt đóng vai nam diễn viên John Gilbert hào hoa, nổi tiếng với các màn trình diễn trong The Merry Widow và The Big Parade. Trong khi đó, Margot Robbie sẽ đảm nhận vai trò biểu tượng sex đầu tiên của Hollywood, “The It Girl” - Clara Bow.

Được biết, Tobey Maguire cũng giữ vai trò là nhà sản xuất của dự án phim. Thông tin chi tiết về nhân vật vua hề Sác-lô do anh đảm nhiệm vẫn đang giữ kín. Nhiều khán giả tò mò xem liệu rằng, nam diễn viên có để bộ ria mép hay đội mũ quả dưa đặc trưng của Charlie Chaplin hay không.

Charlie Chaplin in Babylon dự kiến ​​sẽ phát hành vào Giáng sinh năm nay.

Hà Trang