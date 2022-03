Người mua nhà New City Thủ Thiêm nguy cơ mất trắng căn hộ

TPO - Chủ đầu tư dự án New City Thủ Thiêm chưa được giao đất nên ngân hàng không cho vay khiến nhiều khách hàng đứng trước nguy cơ mất nhà vì không đủ tiền đóng.

Liên tục đổi ngân hàng cho vay

Gửi đơn tới Báo Tiền Phong, bà Bùi Thị Kim Tiến (trú tại đường Phạm Thế Hiển, phường 1, quận 8, TPHCM) cho biết, tháng 5/2018 có ký hợp đồng mua bán căn hộ BA6.09, dự án New City Thủ Thiêm với Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt (Công ty Thuận Việt).

Khi mua căn hộ, Công ty Thuận Việt cho biết, đây là dự án liên kết với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) để hỗ trợ khách vay vốn thanh toán tiền mua căn hộ. Mức vay tối đa lên đến 70% giá trị căn hộ. Do đó, bà Tiến đã ký hợp đồng mua căn hộ.

Khách hàng đang mắc kẹt tại dự án New City Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, khi bà Tiến và nhiều khách hàng yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các thủ tục pháp lý cần thiết để ngân hàng giải ngân khoản vay vốn của họ thì Công ty Thuận Việt không cung cấp được. Hậu quả dẫn đến việc họ không được ngân hàng đồng ý giải ngân. Bức xúc, bà Tiến và nhiều khách hàng phản ánh đến chủ đầu tư nhưng không được giải quyết.

Đồng thời, chủ đầu tư dự án New City Thủ Thiêm yêu cầu khách hàng phải chuyển sang vay tiền của Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (Public Bank Vietnam) để mua căn hộ. Trong khi đó, mức lãi suất của Public Bank Vietnam cao hơn rất nhiều so với Vietinbank. Sau đó, Công ty Thuận Việt tiếp tục giới thiệu ABBank cho bà Tiến vay tiền nhưng cũng không thành công. Trong khi đó, phía chủ đầu tư liên tục yêu cầu bà Tiến phải tự thanh toán 100% tiền mua căn hộ.

“Việc chào bán căn hộ New City Thủ Thiêm, chủ đầu tư đã không thực hiện đúng quảng cáo và cam kết với khách hàng là thanh toán 30%, Vietinbank cho vay 70% với nhiều ưu đãi. Tôi đã đóng 30% giá trị hợp đồng và 10% thuế VAT cho Công ty Thuận Việt qua tài khoản tại Vietinbank. Do hồ sơ pháp lý của dự án New City Thủ Thiêm không hợp lệ nên Vietinbank không cho vay. Đây là lỗi của chủ đầu tư, tại sao bắt khách hàng gánh chịu”, bà Tiến bức xúc.

Nhiều ngân hàng từ chối cho người mua nhà tại dự án New City Thủ Thiêm vay tiền.

Đáng nói hơn, hiện nay Công ty Thuận Việt không cho bà Tiến vào xem nhà vì vi phạm hợp đồng mua bán. Chủ đầu tư dự án New City Thủ Thiêm sau đó đưa ra 2 phương án giải quyết. Thứ nhất, nếu muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng, bà Tiến phải đóng phí phạt chậm nộp gần 494 triệu đồng. Thứ hai, Công ty Thuận Việt sẽ chấm dứt hợp đồng, hoàn trả lại số tiền bà Tiến đã đóng khi mua căn hộ BA6.09.

Nguy cơ mất trắng căn hộ

Trả lời Tiền Phong, Công ty Thuận Việt xác nhận, khách hàng Bùi Thị Kim Tiến đã tiến hành ký hợp đồng mua bán căn hộ trên. Khách hàng sau khi ký hợp đồng mua bán phải thanh toán tiếp 65% giá trị căn hộ tiếp theo và chuẩn bị nhận bàn giao căn hộ. Tuy nhiên, dự án New City Thủ Thiêm chưa có sổ hồng nên Vietinbank không giải ngân cho các khách hàng mua nhà. Sau đó, chủ đầu tư tìm kiếm thêm và đã được sự đồng ý cho vay từ Public Bank Vietnam.

Ngày 18/7/2018, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt phát hành thông báo đề nghị bà Tiến làm việc với Public Bank Vietnam để vay vốn và thanh toán các đợt tiếp theo cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, khách hàng này không đồng ý làm việc với Public Bank Vietnam.

Đến ngày 1/11/2018, Công ty Thuận Việt tiếp tục gửi thông báo, ABBank sẽ tài trợ vốn cho khách hàng vay mua căn hộ dự án New City Thủ Thiêm và đề nghị khách hàng làm việc với ngân hàng để hoàn tất nghĩa vụ thanh toán với chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau khi được ngân hàng thẩm định và đồng ý cho vay 3,5 tỷ đồng qua email nhưng khách hàng Bùi Thị Kim Tiến không xúc tiến việc vay vốn.

Đến nay dự án này vẫn “lơ lửng” về pháp lý, vì phần nhà đã xây thì thuộc sở hữu của nhà thầu, còn phần đất vẫn là đất công, thuộc quản lý của nhà nước.

Sau đó, Công ty Thuận Việt nhận được đơn yêu cầu của bà Tiến xin chuyển nhượng căn hộ BA6.09 nhưng chủ đầu tư không đồng ý và yêu cầu khách hàng phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng mua bán đã ký.

Đến tháng 11/2021, chủ đầu tư làm việc với khách hàng và đưa ra 2 phương án cho khách hàng lựa chọn. Thứ nhất, đồng ý cho khách hàng tiếp tục mua căn hộ và miễn 50% trên phần lãi phạt chậm thanh toán. Thứ hai là thanh lý căn hộ và nhận lại số tiền đã thanh toán trong 30 ngày kể từ ngày ký biên bản thanh lý. Tuy nhiên, bà Tiến đã không chấp nhận hai phương án trên.

Trong khi đó, bà Tiến cho rằng chủ đầu tư đã bán căn hộ cho khách không đúng quy định ngay từ đầu vì chưa được UBND TPHCM phê duyệt giá đất. "Đó là lý do mà khách hàng như chúng tôi bị sập bẫy. Trước khi mở bán, Công ty Thuận Việt cam kết khách hàng chỉ đóng 30% và 70% còn lại sẽ được ngân hàng Viettinbank cho vay. Thế nhưng, khi biết được pháp lý của dự án không rõ ràng, ngân hàng từ chối cho vay và khách hàng chúng tôi là người chịu thiệt thòi. Đến nay, nhiều lần tôi muốn lên xem căn hộ của mình ra sao, có bị chủ đầu tư bán cho người khác không nhưng đều bị công ty từ chối cho xem căn hộ", bà Tiến bức xúc.