Xã hội

Google News

Người mẹ kể lại chuyện ‘chuộc’ 50 triệu đồng để đưa thi thể con dâu về nhà

Một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu 20, xã Vạn Xuân (Phú Thọ) đã mất 50 triệu đồng để đưa thi thể chị H.T.H.(45 tuổi) về nhà lo hậu sự.

Trong căn nhà nhỏ vẫn còn nghi ngút khói hương, bà Nguyễn Thị Liên (62 tuổi) - mẹ chồng chị H., kể lại sự việc đau buồn của gia đình trong những ngày qua.

Theo đó, khoảng 1h30 ngày 13/8, chị H. đi khỏi nhà theo hướng cầu phao Phong Châu rồi mất tích. Cả gia đình đã tìm kiếm nhưng không kết quả. Đến 14h cùng ngày, nhận được thông tin một số người dân làm nghề thuyền chài trên sông tại khu vực cầu Vĩnh Thịnh phát hiện, vớt được thi thể một người phụ nữ trên sông Hồng nên gia đình xuống tận nơi để kiểm tra.

1-2308.jpg
Trong căn nhà nhỏ, bà Liên đang thắp hương cho người con dâu xấu số. Ảnh: Đức Hoàng

Theo bà Liên, sau khi xuống khu vực cầu Vĩnh Thịnh, gia đình chưa được nhận thi thể luôn mà họ còn yêu cầu thuê thuyền (giá 5 triệu) để đi tìm nhưng tìm mãi không thấy. Đến rạng sáng 14/8, họ thông tin đã tìm thấy thi thể chị H. và yêu cầu nộp 60 triệu để được đưa thi thể về nhà.

"Đến 4h ngày 14/8, sau khi trao đổi, thoả thuận với số tiền là 50 triệu thì gia đình mới được đưa thi thể con dâu tôi về quê nhà", bà Liên nghẹn ngào nói.

Bà Liên cho biết thêm, trong những năm qua gia đình con trai bà, anh Nguyễn Văn Lĩnh (37 tuổi) gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi vợ chồng con trai sinh được 2 bé gái N.N.A. (9 tuổi) và N.P.T. (7 tuổi), con trai bà bị cảm và mất năm 2021. Một mình con dâu nuôi 2 con nhỏ và có dấu hiệu trầm cảm trong vài năm trở lại đây.

Những ngày gần đây, sau khi mẹ cháu mất bà Liên đã dọn qua ở cùng để chăm sóc, nuôi dưỡng 2 cháu A. và cháu P.

screen-shot-2025-08-17-at-130501.png
Bà Liên đã dọn về ở cùng để chăm sóc, nuôi dưỡng 2 cháu A. và cháu T. Ảnh: Đức Hoàng

Sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ quan điểm bức xúc khi gia đình 2 cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, éo le vậy mà vẫn lấy 50 triệu mới cho mang thi thể mẹ 2 cháu về để lo hậu sự.

Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân cho biết, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc trên.

Theo vị lãnh đạo xã Vạn Xuân, sáng nay (17/8) lãnh đạo địa phương cũng đã đến ủng hộ, thăm hỏi, chia buồn với gia đình, đồng thời giao phòng chức năng của xã hướng dẫn gia đình 2 cháu hoàn thiện các thủ tục để được hưởng mai táng phí cho mẹ và các chính sách hỗ trợ dành cho trẻ mồ côi theo quy định.

Vietnamnet
#Gia đình khó khăn #Chết con dâu #Hậu sự #Phú Thọ #Thi thể #Tiền chuộc #Hỗ trợ xã hội

