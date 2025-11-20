Người đẹp Nhân ái Nguyễn Hương Linh và dự án lan tỏa tinh thần học tiếng Anh tới trẻ em vùng cao

SVO - Nguyễn Hương Linh (2000) là cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, vừa được vinh danh là Người đẹp Nhân ái tại Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025. Cô đang triển khai dự án lan tỏa tinh thần học tiếng Anh tới trẻ em vùng cao với tên gọi "English Wings". Với Hương Linh, tiếng Anh không chỉ là một môn học mà là cánh cửa giúp mọi đứa trẻ có thêm lựa chọn cho tương lai và hành trình học tiếng Anh luôn có thể bắt đầu từ ngày hôm nay.

Nguyễn Hương Linh là cựu sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế - Đại học Ngoại thương và vừa được trao danh hiệu Người đẹp Nhân ái tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025. Cô chia sẻ, danh hiệu không phải để tự hào, mà để nhắc mình sống có trách nhiệm và sống một cách trọn vẹn hơn. Mình nhận danh hiệu này bằng sự bình thản và sẽ tiếp tục bước đi bằng sự bình thản ấy” Linh chia sẻ.

Nguyễn Hương Linh đạt danh hiệu Người đẹp Nhân ái tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025.

Nhắc lại giây phút được xướng tên, Linh chỉ “lặng lẽ chắp tay cảm ơn”. Cảm ơn vì những nỗ lực của bản thân và đội ngũ nhỏ phía sau được nhìn thấy; cảm ơn vì việc thiện lành đôi khi chỉ cần sự thật lòng chứ không cần giành vị trí cao nhất. Chính tinh thần đó dẫn cô đến dự án “English Wings - Đôi cánh tiếng Anh”, hướng tới học sinh vùng sâu vùng xa.

Linh nói rằng lý do bắt đầu rất đơn giản: “Mình thấy các em còn nhiều khó khăn trong điều kiện học hành.” . Với Linh, tiếng Anh với bất kì đứa trẻ nào, không có sự phân biệt, đều là một cánh cửa mở ra nhiều cơ hội hơn trong tương lai. “Và mình không đành lòng nhìn các em bị bỏ lại phía sau,” cô chia sẻ.

Hương Linh ấp ủ “English Wings - Đôi cánh tiếng Anh” đến trẻ em vùng khó khăn

Ý tưởng này một phần bắt nguồn từ những ngày Linh lên bản tại Thái Nguyên - nơi gia đình cô có một khu du lịch nhỏ. Những bữa cơm cùng bà con người Tày, người Nùng và những đứa trẻ ham học giữa điều kiện khó khăn để lại trong cô nỗi bâng khuâng khó tả. Có lần cô dạy các em vài câu tiếng Anh và chính vài lần ấy, vài lần nắm tay thật chặt của một em nhỏ khiến Linh nhận ra mình phải làm điều gì đó. Cùng với lời dặn giản dị từ bố mẹ: “Con được nhận nhiều, thì phải biết cho đi nhiều hơn một chút”. Đó là lúc dự án của cô dần thành hình.

Theo Linh, rào cản lớn nhất của học sinh vùng cao không phải là thiếu giáo viên hay thiếu thiết bị, mà là cảm giác “mình không xứng đáng”. Nhiều em tự hỏi: “Mình ở bản, nói tiếng Anh để làm gì?” Linh tin rằng chỉ cần có một người đến bên và nói “Em học được mà, mọi người tin tưởng em”, các em sẽ bắt đầu tin vào chính mình.

Dự án English Wings sẽ được triển khai thật chậm và thật gần: mở lớp cuối tuần miễn phí tại những bản xa nhất; mời sinh viên tình nguyện lên dạy và ở lại cùng bà con để hiểu các em hơn; tặng những góc học nhỏ với loa, sách nói, máy tính bảng offline; làm những video dạy tiếng Anh gắn với văn hóa vùng cao; và mỗi mùa hè tổ chức một trại học nhỏ chỉ vài chục em. Tất cả đều hướng đến việc giúp trẻ em tiếp cận tiếng Anh một cách tự nhiên, không áp lực.

Linh chia sẻ: “Học tiếng Anh không phải để giỏi hơn ai, chỉ là để một ngày nào đó các em có thêm một lựa chọn cho cuộc đời mình.”

Linh cũng xây dựng một nhóm nhỏ mang tên English Wings Foundation để bảo đảm sự duy trì dự án lâu dài. Cô không muốn mọi thứ chỉ dừng lại ở phong trào hay gắn với danh hiệu mình vừa đạt được. “Mình không dám hứa lớn, chỉ dám làm từ những việc nhỏ nhất, làm bằng cái tâm đẹp nhất” cô nói. Linh tin rằng sự chân thành sẽ thu hút những người cùng chí hướng và dự án sẽ được nối tiếp dù con đường dài phía trước không dễ dàng.

Gửi lời nhắn đến học sinh vùng sâu vùng xa, Linh chia sẻ: “Học tiếng Anh không phải để giỏi hơn ai, chỉ là để một ngày nào đó các em có thêm một lựa chọn cho cuộc đời mình.” Cô hứa sẽ đồng hành đoạn đường này, để mỗi đứa trẻ “cứ bình thản mà lớn, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ tự đến”.

Đối với Nguyễn Hương Linh, hành trình sau danh hiệu Người đẹp Nhân ái không phải là những sân khấu lớn tiếp theo, mà bắt đầu từ những lớp học nhỏ, những góc học nhỏ và những nụ cười giản dị. Và có lẽ, cũng từ đó, đôi cánh tiếng Anh của các em vùng sâu vùng xa sẽ dần được mở ra.