Người đẹp Hà Lan bỏ thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2024

TPO - Người đẹp Emma May Gribble từ bỏ quyền đại diện Hà Lan tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2024.

Ngày 30/3, ban tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia New Zealand công bố người đẹp Meghan Kenney được chỉ định trở thành đại diện của quốc gia này tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2024 ở Ba Lan.

Trước đó, người đẹp Emma May Gribble đã giành chiến thắng ở cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia New Zealand 2024 nhưng từ bỏ danh hiệu vì lý do cá nhân. Emma May Gribble cũng từ bỏ quyền đại diện New Zealand thi quốc tế.

Meghan Kenney năm nay 29 tuổi, cao 1,68 m, là gương mặt quen thuộc trong giới thi sắc đẹp. Cô từng đại diện New Zealand tham gia các cuộc thi như Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Hoa hậu Liên lục địa.

Năm 2017, Meghan Kenney giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình New Zealand và đại diện quốc gia sang Việt Nam dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế nhưng không giành thành tích.

Meghan Kenney là người gốc Nam Phi nhưng gia đình đã chuyển đến New Zealand để có một cuộc sống an toàn hơn. Người đẹp học ngành cơ khí, chuyên về thiết kế và mô hình 3D.

Meghan cho biết các cuộc thi sắc đẹp đã mang lại cho cô nền tảng để phát triển với tư cách là người gây quỹ từ thiện, khơi dậy niềm đam mê thực sự và đưa cô đến với lĩnh vực mà cô hiện làm việc.

Sở thích của Meghan là khiêu vũ, làm người mẫu, đi lang thang, đọc sách và viết lách. Cô đã đi du lịch qua hơn 60 quốc gia. Sau khi rời bỏ ngành kỹ thuật cơ khí, Meghan tích cực hoạt động trong việc trao quyền và đào tạo phụ nữ trẻ ở New Zealand.

New Zealand đã vắng mặt tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia trong nhiều năm qua. Đại diện gần đây nhất của họ tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 là người đẹp Eva Louise Wilson. Chung cuộc, cô vào top 25.

Cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2024 dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại Ba Lan. Hiện tại, nhiều quốc gia đã chọn được đại diện tham dự. Việt Nam vẫn chưa chọn được đại diện cho cuộc thi năm nay.

Trước đó, người đẹp Đặng Thanh Ngân đại diện Việt Nam dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 và giành giải Á hậu 4. Ngoài ra, Thanh Ngân cũng nhận được giải bình chọn của khán giả.