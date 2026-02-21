"Người đẹp drama" của Myanmar Thae Su Nyein ghi danh dự thi Miss Cosmo 2026

HHTO - Sinh năm 2007, Thae Su Nyein đăng quang Miss Grand Myanmar 2024 và đại diện quốc gia tại Miss Grand International 2024, người đẹp gây sốc khi từ bỏ danh hiệu Á hậu 2 ngay sau khi đăng quang. Mới đây, cô tiếp tục gây bất ngờ khi chính thức đại diện Myanmar tại Miss Cosmo 2026.

Thae Su Nyein đăng quang Miss Grand Myanmar 2024 và đại diện quốc gia tại Miss Grand International 2024. Tại cuộc thi này, người đẹp khiến khán giả nhớ đến với nhiều thị phi hơn là tài năng, thậm chí còn được đặt cho cái tên là "người đẹp thị phi". Mặc dù luôn xuất hiện với diện mạo lộng lẫy, nổi bật nhưng cô liên tục bị soi thái độ kém thân thiện với mọi người, tức giận trong hậu trường khi có chuyện không như ý.

Đỉnh điểm là trong đêm Chung kết Miss Grand International 2024, Thae Su Nyein bật khóc nức nở khi chỉ được trao vị trí Á hậu 2, cô để cho người quản lý tháo vương miện rồi sau đó livestream thông báo từ chối nhận danh hiệu với lý do: Cô đi thi là để đứng thứ nhất. Sau đó, ông Nawat, Chủ tịch tổ chức MGI, đã quyết định tước ngôi vị của Thae Su Nyein.

Mới đây, trên trang fanpage chính thức, tổ chức Miss Cosmo Myanmar đã công bố Thae Su Nyein sẽ đại diện Myanmar tại Miss Cosmo 2026.

Thông báo có đoạn viết:

"Bên cạnh hoạt động người mẫu và thi sắc đẹp, Thae Su Nyein tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng tại Myanmar, đặc biệt trong các chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên và thúc đẩy sự tự tin, giáo dục kỹ năng cho thế hệ trẻ.

Với kinh nghiệm quốc tế, tinh thần cầu tiến và hình ảnh đại diện cho thế hệ phụ nữ trẻ năng động của Myanmar, cô được kỳ vọng sẽ lan tỏa thông điệp tích cực tại Miss Cosmo 2026."

Thông tin này khiến cho người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam và Đông Nam Á khá bất ngờ. Khán giả hy vọng rằng sau 2 năm, người đẹp đã trưởng thành hơn và sẽ có những cư xử đúng mực tại Miss Cosmo 2026.