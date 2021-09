Người đẹp Đinh Phương Mỹ Duyên chia sẻ bí quyết bổ sung dinh dưỡng trong mùa dịch

TPO - Người đẹp tài năng Đinh Phương Mỹ Duyên cho biết, những ngày này, dịch COVID-19 tại Nghệ An đang diễn biến khá phức tạp. Để tăng sức đề kháng, Phương Duyên gợi ý nên uống một ly nước cam vào buổi sáng, tăng lượng rau củ trong các bữa ăn chính và tập thể dục tại nhà.

Hiện tại dịch CoVid-19 tại Nghệ An đang khá căng thẳng, cuộc sống và công việc của Phương Duyên ảnh hưởng như thế nào?

Từ khi bắt đầu bùng phát dịch COVID-19 thì cuộc sống của tất cả mọi người đều bị thay đổi. Không chỉ riêng Phương Duyên mà mọi người đều có ý thức về phòng chống dịch. Từ khi có chỉ thị 16 của nhà nước, "ai ở đâu ở yên đấy " thì Phương Duyên và gia đình rất nghiêm túc thực hiện những quy định cũng như theo dõi thông tin chính thống trên các phương tiện truyền thông đại chúng để luôn nắm rõ tình hình tại địa bàn của mình.

Thời gian này, có những người lao động rất khó khăn, chật vật trong cuộc sống nhưng cũng có những gia đình mới có dịp được ở bên nhau. Đợt dịch lần này bùng phát, chúng ta đều nhận thấy nó rất nguy hiểm và phức tạp, tốc độ lan nhanh hơn nhiều. Những khó khăn, vất vả của đội ngũ y bác sĩ khắp cả nước và những người hùng chống dịch tuyến đầu đều phải hy sinh trong thầm lặng. Hình ảnh những gương mặt đỏ ửng, in hằn dấu khẩu trang hay đôi bàn tay ướt sũng mồ hôi, nhăn nheo; những khoảnh khắc kiệt sực nằm trên sàn để nghỉ ngơi của cán bộ y tế chắc không còn xa lạ với bất kỳ một ai trong chúng ta.

Vì thế, Phương Duyên mong rằng mọi người hãy chấp hành đầy đủ các biện pháp chống dịch, ở trong nhà cũng là đóng góp một phần trách nhiệm cho đất nước thời điểm này để các nhân viên y tế bớt gánh nặng hơn nhé!

Trong những ngày này, Phương Duyên bổ sung dinh dưỡng cho gia đình ra sao để tăng đề kháng chống dịch?

Trong thời gian này, việc bổ sung dinh dưỡng cũng như sức đề kháng cho cơ thể là rất cần thiết. Mỗi ngày, chúng ta có thể uống 1 ly nước cam vào buổi sáng bởi vì vitamin C từ hoa quả là rất tốt. Bổ sung rau củ vào bữa ăn chính và tập thể dục tại nhà là 1 điều không thể thiếu.

Bên cạnh việc bổ sung thực phẩm tăng đề kháng, trong nhà mình luôn có những thiết bị y tế cần thiết như nước muối, cồn xịt khuẩn, thuốc hạ sốt,...

Được biết, trước khi dịch bùng phát, Phương Duyên đã có chuyến du lịch xuyên Việt. Bạn có thể chia sẻ một kỉ niệm đáng nhớ nhất không?

Trước khi dịch bùng phát thì Phương Duyên cũng có 1 chuyến du lịch xuyên Việt. Thật ra trước đó, Phương Duyên rất hiếm khi được đi du lịch kiểu trải nghiệm. Một phần là vì Phương Duyên học đại học ở gần nhà và 1 phần là học xong thì Phương Duyên cũng thường tham gia những chương trình thiện nguyện và phát động của đoàn thanh niên.

Một số chương trình mà Phương Duyên từng tham gia như giúp trẻ em miền núi vui "Trung thu biên giới" ở Na Ngoi,Kỳ Sơn ; "Trung thu vùng lũ" tại Mường Típ góp sách vở, tặng quà cho các em tại trường Tiểu học ở Kỳ Sơn, hay tặng quà cho trẻ em tại Bệnh viện Sản Nhi tại Nghệ An,... Sau đó, Phương Duyên may mắn cộng tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An nên cũng chưa có điều kiện đi du lịch để biết đến những cảnh đẹp quê hương đất nước.

Chuyến đi xuyên Việt lần này cũng là chuyến đi đầu tiên của Phương Duyên đến những thành phố du lịch nổi tiếng như Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng, Huế, Ninh Bình, SaPa… Vì đi bằng ô tô nên rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ với Phương Duyên.

Lúc bắt đầu xuất phát, Phương Duyên chỉ nghĩ đơn giản là tới những địa điểm nổi tiếng để tham quan, trải nghiệm nét văn hóa địa phương, thưởng thức những món ăn được cho là đặc sản vùng miền… Phương Duyên nhớ nhất kỉ niệm một buổi tối bị thủng lốp xe tới 2 lần vì đường đi khó, lại nhiều ổ gà. Không còn cách nào khác, chúng mình phải chờ đến sáng mới tìm được xe cứu hộ giúp đỡ.

Một kỉ niệm đáng nhớ nữa của Phương Duyên trong suốt hành trình là mình được đến Huế và tham quan lăng tẩm 7 vị vua nhà Nguyễn. Những di tích lịch sử vẫn còn được lưu truyền với kiến trúc tinh xảo, công phu và đậm chất nghệ thuật gắn liền với những câu chuyện ý nghĩa giúp mình hiểu rõ hơn về văn hoá, lịch sử nước nhà.

Tất cả đều có một vẻ đẹp rất riêng và huyền bí. Mỗi lăng tẩm đều mang trong mình một câu chuyện khác biệt và nghệ thuật xây dựng riêng, tạo cho Phương Duyên cảm giác như mình đang được ngược dòng về quá khứ. Chuyến đi ấy là kỉ niệm đẹp vì đi đến vùng miền nào, Phương Duyên cũng cảm nhận được hương vị bình yên, vẻ đẹp của non nước Việt Nam. Mỗi một miền quê là một bức tranh tuyệt vời. Đi qua từng cung đường, con phố, bản làng, trải nghiệm cái nắng gay gắt, những cơn mưa bất chợt của miền Nam, sự thoáng đãng, mát lành của Đà Lạt…

Phương Duyên cho rằng, những chuyến đi như thế có thể khiến mình thấy yêu đời hơn, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, yêu con người, yêu đất nước hơn.

Vùng đất nào để lại nhiều ấn tượng với Phương Duyên?

Vùng đất để lại cho Phương Duyên nhiều ấn tượng nhất chính là Sa Pa và hành trình chinh phục đỉnh Fansipan. Hôm ấy, thời tiết rất lạnh và mưa, suốt quãng đường 600 bậc thang lên đỉnh Fansipan, từ chùa Hạ lên chùa Thượng vang vọng những bản nhạc thiền rất dễ chịu và cho mình cảm giác như đang bước vào cõi Phật.

Chiêm ngưỡng tượng Phật A Di Đà, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, và dọc con đường với 18 bức tượng La Hán bằng đồng đẹp uy nghiêm như vẽ lên 1 bức tranh về văn hoá tâm linh. Vì thời tiết mưa lạnh nên hầu như những người tham quan đều chọn đi bằng cáp treo. Khi đến đỉnh Fansipan- được gọi là nóc nhà Đông Dương, thì Phương Duyên cảm thấy như mình được chạm vào mây, hoà mình với bầu trời, cảm giác vô cùng thích thú, thoải mái và mãn nguyện.

Nếu hết giãn cách, điều đầu tiên bạn muốn làm là gì?

Khi hết giãn cách, điều đầu tiên Phương Duyên muốn làm là về quê thăm họ hàng và nếu có dịp sẽ cùng gia đình đi du lịch để lại được đắm mình trong thiên nhiên hùng vĩ và đầy lý thú. Phương Duyên tin rằng, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm, Nghệ An nhất định sẽ kiểm soát và chiến thắng dịch bệnh. Nước ta nhất định sẽ chiến thắng COVID-19, cuộc sống bình yên sẽ sớm quay trở lại!

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này!