Người dân xếp hàng lấy lại 11 tỷ đồng từ Thanh Bình An Lạc Viên thu vượt quy định

TPO - Sau khi bị phát hiện thu tiền dịch vụ vượt quy định trong dịch vụ hỏa táng, Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên đã tiến hành hoàn trả gần 11 tỷ đồng cho hơn 20.000 khách hàng, theo quyết định xử phạt của Công an tỉnh Nam Định.

Vụ việc bị phát hiện từ mạng xã hội

Cụ thể, sáng 25/5, hàng trăm người dân - thân nhân của những người đã mất được hỏa táng tại Đài hóa thân Thanh Bình, tập trung tại Nhà văn hóa thôn Phúc để nhận lại số tiền đã bị thu sai trong quá trình sử dụng dịch vụ. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp trong lĩnh vực mai táng thực hiện hoàn trả tiền theo yêu cầu từ cơ quan công an, sau khi bị phát hiện thu phí không đúng quy định.

Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên (doanh nghiệp sở hữu, vận hành đài hóa thân Thanh Bình, xã Mỹ Thuận, TP Nam Định) đã bố trí hai khu vực riêng biệt để thực hiện chi trả, có sự giám sát an ninh trật tự của Công an tỉnh Nam Định.

Đồng thời, lực lượng chức năng còn thiết lập một bàn tiếp nhận kiến nghị để xử lý ngay các vướng mắc phát sinh, hướng dẫn cụ thể các thủ tục cần thiết, đặc biệt đối với các trường hợp người đến nhận không đứng tên hợp đồng.

Trước đó, đầu tháng 3/2025, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội phản ánh việc một gia đình bị “chặt chém” khi đưa người thân đến hỏa thiêu tại Đài hóa thân Thanh Bình.

Theo nội dung phản ánh, nhân viên của đơn vị không cho phép mang quách hoặc hũ tro cốt từ ngoài vào; muốn nhận “xương đẹp” phải chi thêm 3,5 triệu đồng; hợp đồng ban đầu tư vấn giá 4,5 triệu đồng nhưng khi ký lại báo giá 8-10 triệu đồng, kèm các khoản phí không rõ ràng.

Những thông tin này đã khiến dư luận bức xúc, Công an tỉnh Nam Định nhanh chóng vào cuộc kiểm tra và xác minh toàn bộ hoạt động thu phí tại đây.

Doanh nghiệp bị xử phạt và buộc hoàn tiền

Kết quả điều tra cho thấy Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên có hai hành vi vi phạm: “Niêm yết giá dịch vụ hỏa táng và hành lễ không đúng quy định; Cung cấp dịch vụ cao hơn giá niêm yết đã được phê duyệt”.

Căn cứ theo pháp luật, Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt là 19 triệu đồng, đồng thời buộc doanh nghiệp phải hoàn trả tổng số tiền gần 11 tỷ đồng đã thu sai cho 20.146 khách hàng, áp dụng cho các ca hỏa táng được thực hiện từ ngày 19/5/2023 đến 31/3/2025.

Cụ thể, quyết định xử phạt chỉ rõ quy định các khoản cần hoàn trả như sau: Dịch vụ hỏa táng nguyên xương (từ 25/1/2025 đến 31/3/2025), hoàn trả 3 triệu đồng/ca.

Dịch vụ sử dụng phòng hành lễ theo yêu cầu (từ 19/9/2023 đến 31/3/2025), hoàn trả 300.000 đồng/ca. Dịch vụ áo quan thiêu khác chủng loại (tức khách mang quan tài gỗ thịt từ ngoài vào - từ 19/5/2023 đến 31/3/2025), hoàn trả 1 triệu đồng/ca.

Thời gian chi trả kéo dài từ 24/5 đến 23/6/2025. Người dân đến nhận tiền phải mang theo căn cước công dân, hợp đồng dịch vụ hỏa táng, phiếu yêu cầu dịch vụ, hóa đơn hoặc phiếu thu.

Trường hợp người ký hợp đồng ở xa, có thể làm giấy ủy quyền hợp pháp cho người thân đến nhận.