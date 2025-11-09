Người dân vùng lũ ở Nghệ An vui mừng được xây nhà mới

TPO - Trận lũ lịch sử khiến xã Nhôn Mai (Nghệ An) thiệt hại nặng nề với 73 ngôi nhà bị cuốn trôi, hàng chục nhà bị thiệt hại nặng. Để người dân an cư lạc nghiệp, chính quyền đã khẩn trương bàn giao mặt bằng, khởi công xây dựng nhà ở cho người dân.

Khởi đầu mới giúp người dân vươn lên sau lũ

Ngày 9/11, ông Mạc Văn Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) cho biết, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng nhà ở cho 15 hộ dân ở bản Huổi Tố 2 có nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn do đợt lũ ống, lũ quét hồi cuối tháng 7/2025 gây ra.

Xã Nhôn Mai phối hợp cùng các đơn vị, các tổ chức, cá nhân tổ chức lễ động thổ làm nhà ở cho các hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà trên địa bàn.

Trước đó ít ngày, 15 hộ dân này cùng với 20 hộ khác trong bản Huồi Tố 2 đã được xã Nhôn Mai tổ chức bốc thăm, bàn giao mặt bằng tái định cư. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ tiền, nhân lực để các hộ dân san gạt mặt bằng, làm nền móng chuẩn bị xây dựng nhà ở.

Ông Mạc Văn Nguyên cho hay, chính quyền địa phương luôn xác định việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại là nhiệm vụ quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

“Việc tổ chức lễ động thổ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai thể hiện tinh thần “tương thân tương ái," sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng, các tổ chức cá nhân và toàn xã hội đối với người dân vùng thiên tai khó khăn. Qua đó góp phần giúp các hộ sớm có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai”, Bí thư xã Nhôn Mai Mạc Văn Nguyên nói.

Trận lũ lịch sử hồi cuối tháng 7/2025 để lại xã Nhôn Mai thiệt hại rất lớn.

Là một trong những hộ dân được khởi công xây dựng nhà ở đợt này, chị Lương Thị Hóa (trú bản Huồi Tố 2) vui mừng hơn ai hết. Bởi sau trận lũ, nhà cửa, tài sản của gia đình chị đã theo dòng nước lũ đi sạch. Nay được chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng lại nhà, niềm vui như vỡ òa.

“Từ ngày được nhận nền đất tái định cư, gia đình tôi mừng lắm. Giờ được chính quyền tổ chức lễ khởi công xây nhà, niềm vui càng nhân lên gấp bội. Chúng tôi sẽ cố gắng vay mượn thêm chút ít để xây được căn nhà vững chãi, không lo sợ mỗi mùa mưa lũ nữa,” chị Hóa chia sẻ.

Cũng trong tình cảnh tương tự, đợt lũ dữ hồi cuối tháng 7 vừa qua đã cuốn sạch nhà cửa, tài sản của gia đình anh Vi Văn Chắn (trú bản Huồi Tố 2). Nhiều tháng qua, gia đình anh Chắn phải đến ở nhờ nhà người thân trong bản. Nay, mơ ước có nhà mới để yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế đã sắp trở thành hiện thực với gia đình anh.

Lãnh đạo xã Nhôn Mai bàn giao mặt bằng cho các hộ dân để chuẩn bị làm nhà mới.

“Sau nhiều tháng ngày đi ở nhờ người quen, hôm nay được khởi công nhà mới, gia đình tôi thấy được quan tâm, sẻ chia. Vui lắm! Ước mơ có một nơi ở ổn định để yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế giờ đã dần thành hiện thực. Gia đình tôi biết ơn chính quyền, các nhà hảo tâm đã không quên người dân vùng lũ chúng tôi”, anh Chắn bày tỏ.

Chung tay dựng lại cuộc sống người dân

Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai Mạc Văn Nguyên cho biết, trận lũ quét lịch sử hồi cuối tháng 7 vừa qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho xã Nhôn Mai. Toàn xã có 73 ngôi nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn, gần 40 nhà phải tháo dỡ vì hư hại nặng, cùng 300 hộ khác nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở. Khoảng 80% diện tích ruộng lúa, ao cá của người dân bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Đặc biệt, tuyến Quốc lộ 16 chạy qua địa bàn đấu nối từ xã Tri Lễ (quốc lộ 48) đến xã Mường Xén (Quốc lộ 7) có hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng khiến địa bàn xã bị cô lập nhiều ngày, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Tổng thiệt hại trận lũ quét gây ra cho xã Nhôn Mai ước tính lên tới gần 781 tỷ đồng. Riêng thiệt hại về nhà ở là 296 căn, với giá trị hơn 102 tỷ đồng.

Người dân bản Huồi Tố 2 (xã Nhôn Mai) phấn khởi bốc thăm mặt bằng nhà tại khu tái định cư.

Trước hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, cùng chung tay giúp người dân khắc phục hậu quả. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ biên phòng, đoàn viên thanh niên và lực lượng dân quân đã không quản khó khăn, ngày đêm giúp bà con dựng lại nhà, khơi thông đường giao thông, khôi phục sản xuất.

Bí thư xã Nhôn Mai cho biết thêm, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân. Bên cạnh đó, xã sẽ phối hợp, đôn đốc, hỗ trợ kỹ thuật, vật liệu xây dựng và nhân lực với quyết tâm sớm hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho các hộ dân, đảm bảo chất lượng, an toàn và đúng quy định. Giúp các hộ dân sớm có nơi ở ổn định, an tâm phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

Xã Nhôn Mai tiếp tục huy động các nguồn lực để hỗ trợ người dân vươn lên sau mất mát do lũ gây ra.

“Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về an sinh xã hội mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực để xã Nhôn Mai từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong giai đoạn mới”, ông Mạc Văn Nguyên nói và cho biết, xã đặt quyết tâm đến Tết Nguyên đán 2026, toàn bộ các hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà cửa sẽ ổn định chỗ ở mới.

Ngoài việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân, cấp ủy, chính quyền xã Nhôn Mai cũng tập trung chỉ đạo lực lượng chức năng, các thôn bản tiếp tục phối hợp với người dân địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tại, tu sửa các tuyến đường nội bản, hệ thống nước sinh hoạt, ruộng vườn, chuồng trại. Bên cạnh đó là phục hồi các mô hình, chuỗi kinh tế để ổn định sản xuất, giúp nhân dân, bản làng phát triển.