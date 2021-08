TPO - Hôm nay nắng nóng mở rộng ở các tỉnh miền Bắc, mưa dông chỉ còn ở vùng núi vào đêm và sáng sớm. Trong khi miền Trung vẫn nắng nóng gay gắt. Nam Bộ và Tây Nguyên mưa to vào chiều tối.

TPO - Sự việc xảy ra vào trưa ngày 18/8. Do qua đường thiếu quan sát, người lái xe máy đã bị chiếc tải húc văng nhưng may mắn không bị thương nặng.

TPO - Do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng, hôm nay nền nhiệt miền Bắc giảm từ 2-3 độ so với hôm qua. Trong khi miền Trung tiếp tục nắng gay gắt, Nam Bộ và Tây Nguyên mưa to vào buổi chiều.