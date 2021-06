Người dân thịt gà để ủng hộ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch

TPO - Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tưởng trú tại xã Ngọc Sơn (Hiệp Hòa) để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ".

TPO - Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ Trần Thái Bảo (51 tuổi). Đối tượng này có 3 tiền án, từng lấn chiếm, xây nhà trái phép trên đất quốc phòng và gọi điện, nhắn tin đe dọa lãnh đạo quận Hải An.