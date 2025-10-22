Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Người dân tham quan đất tái định cư phục vụ dự án quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Trần Hoàng - Duy Phạm
TPO - Người dân trong diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng xây dựng quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm được tham quan, giới thiệu khu đất tái định cư tại phường Việt Hưng và xã Đông Anh.

Video người dân tham quan các khu đất, nhà ở tái định cư
7143279076783.jpg

Sáng 22/10, Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Hoàn Kiếm đã mời người dân thuộc diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm kiểm tra các quỹ đất và quỹ nhà tái định cư tại phường Việt Hưng và xã Đông Anh, Hà Nội.

06195.jpg

Việc di chuyển các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để quy hoạch, cải tạo khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, theo hướng tăng cường không gian công cộng, không gian mở và phục vụ cộng đồng nhân dân Thủ đô, là chủ trương đúng đắn và thuộc dự án trọng điểm của Thành phố Hà Nội.

06266.jpg

Tại các ô đất thuộc Khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng, ông Cao Sơn Hà, trú tại 61 Đinh Tiên Hoàng cho biết, việc di dời sang nơi ở mới là mong ước của gia đình trong nhiều năm. Được sống ở nơi thông thoáng như hiện nay là một sự khác biệt rõ rệt so với điều kiện chật chội trong phố cổ.

06538.jpg

Người dân cũng đi tham quan Nhà NO15A ĐN2, NO15A ĐN3, NO15B ĐN1, NO15B ĐN2, Khu nhà tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng.

06352.jpg

Khu tái định cư đã được hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, gần các khu vực trung tâm thành phố, được trang bị đầy đủ tiện ích sinh hoạt, để người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi di dời.

06504.jpg

Bà Đoàn Kim Yến (sinh sống tại mặt đường số 24 Lý Thái Tổ) cho biết, sẽ tham khảo các khu vực khác để so sánh mức độ phát triển trước khi đưa ra quyết định.

06309.jpg

Đa số người dân đánh giá cao hạ tầng khu vực Việt Hưng sau khi tham quan các căn hộ, nhưng họ cũng bày tỏ lo ngại lớn nhất về việc ổn định công ăn việc làm sau khi chuyển đến đây.

06610.jpg

Khu đất tái định cư Đông Hội, ô đất số 5.B1-CT, xã Đông Anh, nằm gần trục đường Trường Sa, cầu Đông Trù và một số dự án chung cư hiện đại.

06615.jpg

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, với tầm quan trọng và yêu cầu tiến độ của dự án, cũng như để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, UBND TP Hà Nội đã thống nhất một số chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đặc thù cho dự án.

06589.jpg

Ngoài việc ưu tiên xác định vị trí đất khi đền bù, phường Hoàn Kiếm bố trí tái định cư bằng đất ở tại xã Đông Anh và phường Việt Hưng đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được bồi thường về đất. Đồng thời, UBND TP đã bố trí quỹ nhà tái định cư tại phường Việt Hưng, giúp các hộ dân có thêm lựa chọn về tái định cư bằng căn hộ.

Dự án cải tạo không gian phía Đông hồ Hoàn Kiếm được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên bằng nguồn vốn đầu tư công. Giai đoạn 2 xây dựng ba tầng hầm dưới quảng trường, kết nối với nhà ga C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Khu vực cải tạo phía Đông hồ Hoàn Kiếm hiện có 47 chủ sử dụng đất, trong đó có 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân (32 hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở; 2 hộ có hợp đồng thuê nhà với Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội; 2 hộ nằm trong số quản lý nhưng không có hợp đồng thuê nhà).

Trong khu vực này có một số công trình giá trị, gồm các trụ sở Viện Văn học (biệt thự nhóm 2); Điện lực Hà Nội (biệt thự nhóm 3); Sở Văn hóa Thể thao (công trình kiến trúc có giá trị), "nhà đèn" và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên khu đất của Điện lực Hà Nội.

Trần Hoàng - Duy Phạm
