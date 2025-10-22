Người dân tham quan đất tái định cư phục vụ dự án quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm

TPO - Người dân trong diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng xây dựng quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm được tham quan, giới thiệu khu đất tái định cư tại phường Việt Hưng và xã Đông Anh.

Video người dân tham quan các khu đất, nhà ở tái định cư

Sáng 22/10, Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Hoàn Kiếm đã mời người dân thuộc diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm kiểm tra các quỹ đất và quỹ nhà tái định cư tại phường Việt Hưng và xã Đông Anh, Hà Nội.

Việc di chuyển các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để quy hoạch, cải tạo khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, theo hướng tăng cường không gian công cộng, không gian mở và phục vụ cộng đồng nhân dân Thủ đô, là chủ trương đúng đắn và thuộc dự án trọng điểm của Thành phố Hà Nội.

Tại các ô đất thuộc Khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng, ông Cao Sơn Hà, trú tại 61 Đinh Tiên Hoàng cho biết, việc di dời sang nơi ở mới là mong ước của gia đình trong nhiều năm. Được sống ở nơi thông thoáng như hiện nay là một sự khác biệt rõ rệt so với điều kiện chật chội trong phố cổ.

Người dân cũng đi tham quan Nhà NO15A ĐN2, NO15A ĐN3, NO15B ĐN1, NO15B ĐN2, Khu nhà tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng.



Khu tái định cư đã được hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, gần các khu vực trung tâm thành phố, được trang bị đầy đủ tiện ích sinh hoạt, để người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi di dời.

Bà Đoàn Kim Yến (sinh sống tại mặt đường số 24 Lý Thái Tổ) cho biết, sẽ tham khảo các khu vực khác để so sánh mức độ phát triển trước khi đưa ra quyết định.

Đa số người dân đánh giá cao hạ tầng khu vực Việt Hưng sau khi tham quan các căn hộ, nhưng họ cũng bày tỏ lo ngại lớn nhất về việc ổn định công ăn việc làm sau khi chuyển đến đây.

Khu đất tái định cư Đông Hội, ô đất số 5.B1-CT, xã Đông Anh, nằm gần trục đường Trường Sa, cầu Đông Trù và một số dự án chung cư hiện đại.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, với tầm quan trọng và yêu cầu tiến độ của dự án, cũng như để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, UBND TP Hà Nội đã thống nhất một số chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đặc thù cho dự án.

Ngoài việc ưu tiên xác định vị trí đất khi đền bù, phường Hoàn Kiếm bố trí tái định cư bằng đất ở tại xã Đông Anh và phường Việt Hưng đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được bồi thường về đất. Đồng thời, UBND TP đã bố trí quỹ nhà tái định cư tại phường Việt Hưng, giúp các hộ dân có thêm lựa chọn về tái định cư bằng căn hộ.