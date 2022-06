Người dân tham gia bắt phạm nhân Triệu Quân Sự được tặng bằng khen

TPO - Sáng 3/6, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã ký quyết định khen thưởng cho nhân dân và cán bộ xã Yên Dương (huyện Hà Trung) có thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt tội phạm nguy hiểm trốn trại Triệu Quân Sự.

Triệu Quân Sự là phạm nhân đang thụ án tù chung thân tại trại giam T-974 thuộc Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, trốn trại vào ngày 31/5 và đã bị quần chúng nhân dân xã Yên Dương và lực lượng chức năng bắt giữ vào chiều 1/6.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá quyết định tặng thưởng cho Công an xã Yên Dương (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) 30 triệu đồng; tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho nhân dân và cán bộ xã Yên Dương.

Trước đó, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 31/5, Triệu Quân Sự (SN 1991, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đang chấp hành hình phạt tù chung thân đã trốn khỏi Trại giam T-974 thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng thuộc địa phận xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Đến khoảng 14 giờ ngày 1/6, Công an xã Yên Dương nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về việc tại khu vực chợ Vừng, thôn Yên Xá (xã Yên Dương) xuất hiện một đối tượng nghi vấn có đặc điểm nhận dạng giống Triệu Quân Sự. Ngay lập tức, tổ công tác của Công an xã Yên Dương gồm: Đại úy Nguyễn Huy Hiệu, Trưởng Công an xã; Đại úy Lê Hoàng Thạch, Phó trưởng Công an xã, và Trung úy Vũ Văn Hùng, công an viên đã lập tức có mặt trực tiếp cùng với nhân dân theo dõi và giám sát đối tượng.

Sau khi xác minh, xác định đúng đối tượng Triệu Quân Sự, tổ công tác đã áp sát khống chế, bắt giữ đối tượng và áp giải về trụ sở Công an huyện Hà Trung. Chiều cùng ngày, Triệu Quân Sự đã được Công an huyện Hà Trung làm thủ tục bàn giao cho các đơn vị chức năng Bộ Quốc phòng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.