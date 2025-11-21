Người dân phố vàng bạc ở Hải Phòng 'tố' đơn vị thi công tủ điện sai thiết kế

TPO - Người dân phố Cầu Đất, tuyến phố nổi tiếng với các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ tại Hải Phòng bức xúc khiếu nại đơn vị thi công tủ điện không đúng thiết kế dự án khiến người dân mâu thuẫn kéo dài, ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án.

Thuê người tự ý thi công vỉa hè

Ông Trần Văn Thịnh (SN 1956, ở số 51 Cầu Đất, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) vừa kiến nghị Sở Xây dựng, UBND phường Ngô Quyền về dấu hiệu thi công tủ điện trên vỉa hè phố Cầu Đất sai thiết kế.

Dự án cải tạo, sửa chữa vỉa hè các tuyến phố Cầu Đất, Nguyễn Khuyến, Trần Nhật Duật (phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền cũ) được TP Hải Phòng phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tháng 9/2024.

Dự án này là một trong 10 dự án cải tạo hè 18 tuyến phố trung tâm Hải Phòng, là chủ trương lớn của Thành ủy, UBND thành phố với mục tiêu cải tạo sửa chữa các tuyến hè đã xuống cấp, lắp đặt ống cáp ngầm chờ sẵn nhằm hạn chế tình trạng đào vỉa hè mỗi khi các đơn vị có công trình hạ tầng điện, viễn thông, cấp nước… sửa chữa.

Cuối năm 2024, Công ty Cổ phần xây dựng 203 (đơn vị thi công) tổ chức thực hiện dự án. Tuy nhiên, hơn một năm kể từ ngày khởi công, vỉa hè phố Cầu Đất chưa được hoàn thiện do vướng mắc thi công tủ điện trước cửa nhà hộ số 47- 49 -51. Việc này khiến dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân liên quan.

Nhóm công nhân tự ý thi công tháo dỡ bó vỉa, di dời tủ điện trên vỉa hè phố Cầu Đất bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tháng 5/2025, Sở Xây dựng Hải Phòng điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công dự án, do vướng hạng mục ngầm dưới hè (ống cáp ngầm, ống gang cấp nước D300), cột chiếu sáng, cây xanh. Do đó, Sở Xây dựng điều chỉnh tủ công tơ về vị trí cột điện hạ thế hiện trạng đang ở giữa nhà 47-49 và để thay thế cột điện hạ thế hiện trạng.

Ngày 24/5/2025, lực lượng chức năng phát hiện trên mặt bằng thi công tuyến đường Cầu Đất có một số đối tượng tự ý thi công, đào phá gốc cây trước cửa nhà số 45-47 và tự ý tháo dỡ bó vỉa, ống chờ hạ thế, ống chờ sau công tơ và đặt tủ điện vào vị trí hố đã đào sát gốc cây mà không thông báo cho chủ đầu tư dự án, chính quyền sở tại.

Việc tự ý thi công của các đối tượng đã làm ảnh hưởng tới chất lượng, tiến độ thi công dự án. Ngay sau đó, UBND phường Cầu Đất (cũ) đã lập biên bản vụ việc, yêu cầu nhóm công nhân lái máy xúc dừng các hoạt động thi công, tổ chức kiểm tra đánh giá thiệt hại về tài sản.

Làm móng chờ tủ điện né cửa hàng vàng bạc

Trong đơn kiến nghị, ông Trần Văn Thịnh (nhà số 51 Cầu Đất) cho biết, nhà ông mặt tiền chỉ rộng 1,3m, dốc lên xuống khó khăn nhưng đơn vị thi công dự án không làm theo thiết đã được duyệt mà nhiều lần thi công móng tủ điện chờ gần trước cửa nhà ông.

Ông Thịnh cho rằng, đơn vị thi công làm thêm một móng tủ điện chờ gần cửa nhà ông nhằm “né tránh” một cửa hàng kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ lớn trên phố Cầu Đất.

“Vụ việc khiến gia đình ông và hàng xóm mâu thuẫn, xô xát trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng sở tại, ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Đồng thời, khiến gia đình ông buộc phải cầu cứu tới chính quyền các cấp”, ông Trần Văn Thịnh nói.

Nhà thầu thi công đặt 2 vị trí tủ điện chờ trên vỉa hè trước số nhà 47-49-51 Cầu Đất (Hải Phòng) dẫn đến mâu thuẫn giữa các hộ dân, khiến dự án chậm tiến độ.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện Trung tâm Quản lý bảo trì các công trình giao thông (Sở Xây dựng) cho biết, dự án cải tạo vỉa hè phố Cầu Đất cơ bản đã hoàn thành các hạng mục. Tuy nhiên, dự án còn vướng mắc lắp đặt tủ công tơ điện tại số 47-49-51 Cầu Đất.

Về khiếu nại của công dân, nhà thầu đã làm móng tủ công tơ điện tại vị trí giữa nhà 47-49 theo thiết kế. Đơn vị này cũng thi công một móng chờ tủ điện gần nhà 49-51 Cầu Đất nhưng chưa tổ chức luồn dây, lắp tủ điện.

Đơn vị đã phối hợp với UBND phường Cầu Đất, nay là phường Ngô Quyền tổ chức các cuộc họp để tìm phương án giải quyết mâu thuẫn này. Tuy nhiên, các hộ dân và các đơn vị liên quan chưa thống nhất được phương án.

“Chúng tôi đã tiếp nhận kiến nghị của các hộ dân liên quan và lên phương án giải quyết theo đúng phương án thiết kế. Dự kiến, ngày 31/12/2025 dự án vỉa hè phố Cầu Đất và 9 dự án cải tạo vỉa hè các tuyến phố trung tâm thành phố sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng”, đại diện Trung tâm Quản lý bảo trì các công trình giao thông Hải Phòng nói.