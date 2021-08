Người đàn ông xưng là “VTV, tiến sĩ” tại chốt kiểm dịch bị phạt 3,7 triệu đồng

Theo lãnh đạo UBND xã Đặng Xá, tạm thời ông N.Đ bị xử phạt 3 lỗi. Cụ thể, lỗi không đeo khẩu trang nơi công cộng số tiền 3 triệu đồng, 300 nghìn đồng về lỗi không đội mũ bảo hiểm và 400 nghìn đồng về lỗi điều khiển xe chưa đăng ký. Quyết định xử phạt hành chính được chuyển đến ông N.Đ vào chiều cùng ngày.

“Ngoài việc xử phạt 3 lỗi trên, hiện cơ quan công an công an huyện Gia Lâm đang tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm khác của ông Đ.” – lãnh đạo UBND xã Đặng Xá cho biết.

Trước đó, khoảng 0h ngày 16/8, tại chốt số 12 KĐT Đặng Xá, ông Đ. không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, có hành vi chống đối, lăng mạ và xúc phạm lực lượng tại chốt.

Cụ thể, ngày 15/8, ông Đ. đi làm, đến thời điểm trên từ Cty về nhà tại KĐT Đặng Xá. Khi qua chốt số 12, ông Đ. không đeo khẩu trang, không hợp tác khi lực lượng trực tại chốt kiểm tra.

Ngoài ra, người đàn ông cũng không cung cấp được giấy tờ đầy đủ theo quy định và bỏ chạy. Lực lượng tại chốt sau đó được đưa về trụ sở Công an xã Đặng Xá làm việc.

Tuy nhiên, do ông Đ. có biểu hiện say xỉn, không hợp tác, hơi thở có mùi bia rượu không làm việc được nên công an xã đã mời vợ người đàn ông chứng kiến, đưa về nhà để buổi sáng cùng ngày tới làm việc.

Cũng liên quan đến vụ việc, khi sự việc xảy ra đã được quay video đăng tải lên mạng xã hội. Trong đoạn video, ông Đ. có hành vi chửi tục, xưng “tao là thằng VTV”, "tao là tiến sĩ đây" không chấp hành yêu cầu của cán bộ tại chốt.