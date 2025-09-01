Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người đàn ông tử vong trong ô tô đóng kín cửa ở Lâm Đồng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một người đàn ông được phát hiện đã tử vong trong chiếc ô tô 4 chỗ đậu bên lề đường tại thôn La Ò, xã Hoà Bắc, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, khoảng 8h sáng 1/9, người dân thôn La Ò, xã Hoà Bắc phát hiện chiếc xe mang biển số TPHCM đậu bất thường bên lề đường.

2-2-1.jpg
Hiện trường xảy ra sự việc.

Lại gần kiểm tra, người dân thấy tài xế nằm bất động trên ghế lái, cửa xe khóa chặt. Gọi nhiều lần không đáp, người dân lập tức trình báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng xã Hòa Bắc (tỉnh Lâm Đồng) đã có mặt tại hiện trường và xác định người đàn ông trong xe 4 chỗ trên đã tử vong.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #tử vong trong ô tô #cửa xe khóa kín #điều tra tử vong #xã Hoà Bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục