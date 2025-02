Người đàn ông tử vong sau va chạm với xe đầu kéo

TPO - Đang di chuyển trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Diễn Châu (Nghệ An), chiếc xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Chiều 25/2, lãnh đạo UBND xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h20 trưa cùng ngày. Lúc này, xe đầu kéo mang biển kiểm soát BKS 37H - 027.xx kéo theo rơ-mooc mang BKS 37R - 047.xx do tài xế N.T.D (SN 1980, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1 hướng Nghệ An - Hà Nội.

Khi đến đoạn ngã ba chợ Sy Nam (thuộc địa phận xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu) thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 37N2-55.xx, khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông T.H.T (SN 1966), trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ông T. đang trong thời gian ở quê thăm họ hàng thì bị tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.