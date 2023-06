Người đàn ông đánh vợ dã man trong clip lan truyền trên mạng bị tạm giam

TPO - Ông Nguyễn Ngọc Khoa đã bị khởi tố, tạm giam vì có hành vi ngược đãi, hành hạ vợ. Bị can này là người xuất hiện trong clip đăng tải trên mạng xã hội hôm 30/5 gây xôn xao.

Ngày 6/6, Thượng tá Đoàn Văn Thuận - Trưởng Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Khoa (SN 1976, ngụ ấp Phú Trường Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình) phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi ngược đãi, hành hạ vợ theo quy định tại Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Khoa là người đàn ông xuất hiện trong clip đăng tải trên mạng xã hội hôm 30/5 gây xôn xao. Video dài khoảng 1 phút 30 giây, ghi lại cảnh Khoa cởi trần, mặc quần đùi và cầm chổi liên tục đánh vợ là chị L.T.H.. Mặc cho chị H. van xin, Khoa không từ bỏ hành động mà còn dùng nhiều lời lẽ thô tục xúc phạm.

Theo điều tra của công an, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29/5, xuất phát từ việc Khoa ghen tuông, nghi ngờ chị H. ngoại tình và trước kia cha mẹ vợ không cho cưới chị H., không cho tiền tiêu xài, không giao 2 con gái cho Khoa nuôi. Ngoài ra, còn thêm chuyện tiền bạc, Khoa bực tức kiếm chuyện đánh vợ.

Thời điểm đó, Khoa ngồi nhậu trước nhà, chị H. quét nhà thì Khoa kiếm chuyện cự cãi, lấy gạch đánh vào đầu vợ chảy máu. Chưa dừng lại, Khoa còn lấy chổi đánh vào đầu, bụng, chân và đạp vào người khiến chị H. bất tỉnh giữa đường. Thấy vậy, Khoa nắm tóc chị H. lôi vào nhà và lấy nước dội lên người rồi tiếp tục chửi mắng.

Ông N.N.H. (anh ruột Khoa) chứng kiến sự việc, do không can ngăn được và bức xúc nên đã dùng điện thoại quay lại để làm bằng chứng tố cáo đến cơ quan công an.

Ngay khi nhận tin báo, Công an huyện Tam Bình phân công đội Cảnh sát hình sự và các đội nghiệp vụ phối hợp Viện KSND huyện khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Thời điểm bị công an mời làm việc, Khoa không tỉnh táo do say rượu, còn chị H. được đưa đến bệnh viện kiểm tra với nhiều vết thương trên người.

Quá trình điều tra, Khoa thừa nhận hành vi. Ngoài ra, Khoa thừa nhận trước đó thường xuyên có hành vi đánh đập, bạo hành đối với chị H..