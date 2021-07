Người đàn ông chạy xe ô tô từ Bình Dương về Nghệ An dương tính SARS-CoV-2

TPO - Sáng 24/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 23/7 đến 7h00 ngày 24/7), Nghệ An ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 3 ca về từ Bình Dương, 1 ca vãng lai.

1. L.A.N, nam, sinh năm 1984, trú xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương. Ngày 23/7, L.A.N cùng với bạn chạy xe bán tải từ Tân Uyên (Bình Dương) về đến Nghệ An. Ngày 23/7, L.A.N đến CDC Nghệ An làm xét nghiệm, sau đó được cách ly tại Trạm Y tế Thanh Hưng cũ. Sáng 24/7, cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

2. L.T.S, nam, sinh năm 1990, trú tại xóm Đồng Tráu, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. L.T.S là F1 và là chồng của bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 19/7, L.T.S cùng người nhà từ Thuận An (Bình Dương) về đến Yên Thành được cách ly tại Trường Mầm non Sơn Thành. Ngày 20/7, 21/7, L.T.S được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, lần 2 gửi CDC cho kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày 23/7, L.T.S được lấy mẫu lần 3 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

3. N.T.P, nam, sinh năm 2012, trú xóm Đồng Tráu, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Ngày 22/7, N.T.P cùng người nhà đi từ Dĩ An (Bình Dương) về đến Yên Thành và được cách ly tại Trường Mầm non Sơn Thành. Ngày 23/7, N.T.P được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An, sáng 24/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS -CoV-2.

4. C.K.H, nam, sinh năm 1987, trú tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. C.K.H đi cùng xe và là F1 của bệnh nhân L.V.C đã được công bố trước đó. C.K.H chở hàng chạy tuyến Tiền Giang - Lạng Sơn. Ngày 21/7, C.K.H được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 23/7, C.K.H được lấy mẫu lần 2, sáng 24/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính vớiSARS- CoV-2.

Tính đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 187 ca dương tính với SARS-CoV-2 14 địa phương: TP Vinh: 90, Tương Dương: 23, Diễn Châu: 20, Yên Thành: 13, Quỳnh Lưu: 11, Kỳ Sơn: 9, Nam Đàn: 6, Quỳ Hợp: 5, Nghi Lộc: 4, Hoàng Mai: 2, Đô Lương: 1, Nghĩa Đàn: 1, Tân Kỳ: 1, Thanh Chương: 1.