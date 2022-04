Ngừng đấu giá 9 lô đất nông thôn có giá khởi điểm 'trên trời’

TPO - UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) quyết định ngừng việc đấu giá 9 lô đất nông thôn tại xã Lâm Trung Thuỷ do có nhiều bất cập.

Trước đó, Tiền Phong có loạt bài phản ánh việc UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tổ chức đấu giá 9 lô đất tại xã Lâm Trung Thuỷ với mức giá khởi điểm cao ngất, trong khi hạ tầng chưa hoàn thiện. Cụ thể: Một lô đất 2 mặt tiền, diện tích 262,21m2, được kêu giá khởi điểm là 4,7 tỷ đồng. 8 lô còn lại, có cùng diện tích 160m2/lô, kêu giá khởi điểm là 3,5 tỷ đồng.

UBND huyện Đức Thọ tổ chức đấu giá 9 lô đất vào cuối tháng 1/2022, nhưng không có hồ sơ tham gia vì giá khởi điểm quá cao. Phía đại diện huyện Đức Thọ cho rằng đây là mức giá dựa vào thị trường hiện tại. Tuy nhiên theo lãnh đạo xã Lâm Trung Thuỷ, thời điểm có quy hoạch những lô đất kể trên, địa phương tham mưu mức giá chỉ khoảng trên 1 tỷ đồng/lô khi đưa ra đấu giá.

Sau khi đấu giá lần 1 không thành công, theo quy định, địa phương có thể tiếp tục mở đấu những lần tiếp theo. Nhưng do một số vướng mắc nên huyện Đức Thọ đã tạm ngừng việc đấu giá 9 lô đất kể trên.

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Lâm Trung Thủy xác nhận thông tin, đồng thời lý giải: Theo quy định phải làm hạ tầng xong mới đưa ra đấu giá. Nhưng khu quy hoạch này chưa có hạ tầng, xã lại không đủ điều kiện nên phải dừng việc đấu giá.

“Hiện tại ngừng đấu giá. Theo yêu cầu phải làm hạ tầng khu quy hoạch nhưng xã chưa làm được. Hạ tầng làm chi phí cao, phải có đường gom, hệ thống mương thoát nước, trong khi đó địa phương lại không đủ điều kiện. Sợ làm xong rồi đưa ra đấu giá cao không có người tham gia”, ông Thọ nói.

Theo tìm hiểu, ngoài lý do nêu trên, việc tạm ngừng đấu giá 9 lô đất ở xã Lâm Trung Thủy còn do đây là đất bám quốc lộ 8A. Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cho biết, hiện huyện đã ngừng đấu giá 9 lô đất. Nguyên do mới đây có quy định đường tỉnh lộ, quốc lộ phải làm đường gom, đặc biệt phải được tỉnh chấp thuận chủ trương.

“Hiện tại phải làm lại quy trình. Giá khởi điểm cũng phải xác định lại. Khả năng theo quy định không đấu giá như đợt trước. Giờ nói làm quy trình để đề xuất tỉnh nhưng hiện tại chưa trình được. Hiện UBND huyện đã có chỉ đạo tạm dừng đấu giá khu đất này”, ông Đức nói.

Được biết, ngoài 9 lô đất tại xã Lâm Trung Thuỷ, mới đây 12 lô đất tại vùng quy hoạch Nhà Lay Trên ở thị trấn Đức Thọ cũng được đưa ra đấu giá lần 2. Tuy nhiên chỉ đấu thành công 5 lô. Còn những lô giá từ 4 tỷ đồng trở lên không có hồ sơ tham gia.