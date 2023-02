Ngư dân Bình Định 'kém vui' trong chuyến biển xuyên Tết

TP - Những ngày qua, nhiều tàu cá của ngư dân Bình Định cập cảng sau những ngày dài lênh đênh trong chuyến biển xuyên Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Năm nay, ngư dân “kém” vui hơn so với mọi năm, bởi, sản lượng đánh bắt không đạt.

Trong khi đó, giá bán cá thấp còn chi phí cho chuyến biển lại tăng cao nên nhiều tàu cũng không có tiền chia cho bạn thuyền.

Vừa cập cảng Quy Nhơn trong sáng 3/2 để bốc cá bán cho thương lái sau hơn 20 ngày đánh bắt trên biển, ông Huỳnh Văn Chiêm ( 52 tuổi, phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định)- chủ tàu BĐ 96433 TS cho biết, chuyến biển này tàu của ông đánh bắt được 2 chục con cá ngừ đại dương, ước khoảng chừng 1 tấn.

Tuy nhiên, sau khi trừ hết chi phí thì cũng vừa đủ cho chuyến biển chứ không có dư. So với mọi năm thì không đạt hiệu quả.

“Chuyến biển này đi gặp gió lớn nên tàu đánh bắt cũng không được thuận lợi. Năm ngoái, cũng sau chuyến biển xuyên Tết nhưng tàu vô được 1,5 tấn cá sau khi trừ hết chi phí thì mỗi bạn tàu cũng kiếm được 10 triệu đồng còn năm nay thì không đạt do giá cá thấp quá”, ông Chiêm chia sẻ.

Cũng cập cảng Quy Nhơn sau gần 2 tháng đánh bắt, tàu cá BĐ 97528 TS của ngư dân Huỳnh Tánh (43 tuổi, ở phường Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn) chỉ bán được hơn 1 tấn cá các loại. Cộng hết tiền bán cá chưa được 150 triệu đồng nhưng chi phí cho chuyến biển đã hết 160 triệu nên không có tiền chia cho bạn tàu.

Theo ngư dân Tánh, do chuyến biển này tàu gặp gió to, nước chảy xiết, tàu thường xuyên phải tìm nơi tránh gió nên sản lượng đánh bắt rất thấp. “Cũng may tàu tôi câu được 1 tấn cá ngừ đại dương, bán được 110 triệu đồng nếu không cũng lỗ nặng”, ông Tánh nói.

Hơn 20 năm đi biển với 18 năm ăn Tết trên biển, ngư dân Lê Văn Nguyện (64 tuổi, TX Hoài Nhơn) cũng chia sẻ, anh em thuyền viên ra khơi khai thác thủy sản dịp Tết ai cũng đều mong muốn cá mực đầy khoang. Thế nhưng, chuyến biển này sản lượng thấp quá nên anh em cũng kém vui.

“Chuyến biển này đi gặp gió lớn nên tàu đánh bắt cũng không được thuận lợi. Năm ngoái, cũng sau chuyến biển xuyên Tết nhưng tàu vô được 1,5 tấn cá sau khi trừ hết chi phí thì mỗi bạn tàu cũng kiếm được 10 triệu đồng, còn năm nay thì không đạt do giá cá thấp quá” Ông Huỳnh Văn Chiêm

Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định cho hay, trong tháng 1/2023, tình hình thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản biển, với khoảng 49% (2.849/5.795 tàu cá) số lượng tàu hoạt động khai thác. Trong đó, khai thác xa bờ có khoảng 849 tàu hoạt động vùng khơi tham gia khai thác thủy sản trên tất cả các ngư trường trong cả nước.

Khai thác ở các ngư trường gần bờ và lộng có khoảng 2.000 tàu. Sản lượng thủy sản tháng 1/2023 ước đạt 15.959 tấn, giảm 18% so cùng kỳ. Riêng khai thác cá ngừ đại dương năm nay do ảnh hưởng không khí lạnh và trùng với tháng Chạp và Tết Nguyên đán, nên sản lượng thấp hơn so với cùng kỳ, ước đạt 1.169 tấn, giảm 13,4%.