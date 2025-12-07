Ngôi thành ở Bắc Ninh gắn liền với chiến thắng của vua Lê Lợi

TPO - Thành Xương Giang nằm tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh gắn liền với chiến thắng vang dội trong công cuộc giành độc lập cho đất nước của nghĩa quân Lam Sơn, đập tan âm mưu xâm lược, góp phần chấm dứt 20 năm ách đô hộ của nhà Minh.
Theo sử sách, tòa thành từng là nhân chứng lịch sử cho chiến thắng Xương Giang của quân và dân Đại Việt do Lê Lợi lãnh đạo, đánh đuổi quân xâm lược và giành lại độc lập. Theo các tài liệu và thư tịch, sau khi xâm lược nước ta, nhà Minh lập các sở vệ và cho xây đắp các thành luỹ ở các nơi xung yếu để phòng thủ. Năm 1407 Thành Xương Giang được xây dựng khi nhà Minh thành lập Xương Giang Vệ.
Trong đó, điểm nhấn của tổ hợp di tích là Đền Xương Giang gồm: Tòa tiền tế, Tòa thiêu hương, Tòa chính cung.
Tòa Chính cung có 3 gian thờ chính là nơi đặt tượng thờ Thái tổ Cao hoàng đế Lê Lợi, cùng bài vị của Quân sư Nguyễn Trãi cùng 16 tướng lĩnh trực tiếp tham gia đánh trận Chi Lăng - Xương Giang. Tả, hữu là ban thờ Tiền quân, Hậu quân của nghĩa quân Lam Sơn đã anh dũng hy sinh để làm nên chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang.