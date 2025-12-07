Ngôi thành ở Bắc Ninh gắn liền với chiến thắng của vua Lê Lợi

TPO - Thành Xương Giang nằm tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh gắn liền với chiến thắng vang dội trong công cuộc giành độc lập cho đất nước của nghĩa quân Lam Sơn, đập tan âm mưu xâm lược, góp phần chấm dứt 20 năm ách đô hộ của nhà Minh.