Ngôi sao tuyển Indonesia bị đội bóng châu Âu loại

TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nắng nóng chỉ còn ở miền Bắc trong hôm nay và ngày mai (27-28/7) với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.