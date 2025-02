Ngôi mộ 'ma cà rồng' thời trung cổ có hài cốt bị chặt đầu và xương sống vặn vẹo

TPO - Theo các nhà nghiên cứu, việc phát hiện ra một ngôi mộ "ma cà rồng" khác thường ở Croatia cho thấy niềm tin vẫn tồn tại ở Đông Âu thời trung cổ về “ xác sống” có thể trỗi dậy từ nấm mồ.

"Chúng tôi biết rằng ở nhiều quốc gia Slavic, niềm tin vào ma quỷ vẫn tồn tại" ngay cả sau khi Kitô giáo được chấp nhận, Nataša Šarkić, nhà khảo cổ học độc lập đã nghiên cứu phát hiện này, cho biết. "Niềm tin vào ma cà rồng chắc chắn đã lan rộng".

Theo trang web tiếng Serbia Sve o Arheologiji ("All About Archaeology"), ngôi mộ đã được khai quật vào năm ngoái tại địa điểm khảo cổ Rašaška (còn được viết là Račeša), cách Zagreb khoảng 112 km về phía đông nam. Ngôi mộ được cho là có niên đại từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 16; thời kỳ trung cổ ở khu vực này được cho là kéo dài lâu hơn so với các khu vực khác của châu Âu.

Các nhà nghiên cứu đầu tiên nhận thấy những viên đá lớn trong ngôi mộ. Thế nhưng, phân tích của họ lại tiết lộ một điều bất ngờ khác — bộ xương đã bị chặt đầu, với hộp sọ được đặt tách biệt với xương.

Các nghiên cứu về bộ xương xác định rằng cơ thể đó là nam giới; và có vẻ như nó đã bị vặn vẹo một cách cố ý sau khi chết. Ngoài ra, chân của cơ thể có thể đã bị trật khớp, Sarkić và các đồng nghiệp của cô giải thích trong cuốn sách "Mệnh lệnh quân sự và di sản của họ " (2024).

Việc chôn cất bất thường này có thể chỉ ra rằng cá nhân này đã được coi là có lối sống “lệch lạc" khi còn sống và do đó bị nghi ngờ có khả năng sống lại sau khi chết, các nhà nghiên cứu viết.

Các vết thương đã lành trên bộ xương cho thấy người đàn ông này đã có trải qua một hành động bạo lực và phân tích mới xác định rằng người này đã bị chết với các vết thương ở hộp sọ.

Đây không phải là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu tìm thấy nơi chôn cất ma cà rồng thời trung cổ ở Croatia. Sve o Arheologiji cũng báo cáo rằng một nơi khác được tìm thấy vào năm 2024 tại quận Phố cổ Pakrac, cách địa điểm Rašaška vài dặm về phía tây bắc.

Các vụ chôn cất đều cho thấy niềm tin rằng một người chết không đầu không thể trỗi dậy từ ngôi mộ của họ để làm hại người sống.

Hà Thu