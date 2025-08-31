Ngoại hạng Anh, Liverpool vs Arsenal 1-0 (H2): Siêu phẩm sút phạt của Dominik Szoboszlai

report Arsenal có phạt góc thứ 6

56': Madueke tiếp tục cuộc so tài tay đôi với Kerkez ở hành lang phải, liên tục xoay sở trong vòng cấm trước khi bóng chạm người đối thủ và mang về quả phạt góc.

Trong quả phạt góc thứ 6 của Arsenal, Rice treo bóng vào vòng cấm, nhưng Konate đã bật cao đánh đầu phá bóng kịp thời.