Ngoại hạng Anh, Brighton vs Man City 0-1 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

TPO - Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Haaland đã ghi bàn với tình huống dứt điểm chớp nhoáng trong vòng cấm, đưa Man City vươn lên dẫn trước Brighton 1-0.

report Cơ hội cho Marmoush Phút 48: Marmoush di chuyển và nhận đường chọc khe xuất sắc từ đồng đội. Tuy nhiên anh không thể thực hiện cú sút như ý muốn trước sự áp sát của hậu vệ Brighton. time Hiệp hai bắt đầu Phút 46: Trận đấu lại tiếp tục và Man City đang hướng đến kỷ lục 6 trận sân khách liên tiếp giữ sạch lưới, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử tham dự Premier League. time Hiệp một khép lại Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách Man City. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Haaland. report Minteh nằm sân Phút 45+3: Minteh đánh bại Ait Nouri để thoát xuống bên cánh trái của Man City rồi thực hiện quả tạt quá mạnh. Sau đó anh phải nằm sân khi chân của Ait Nouri quệt vào đầu. report Sự khôn ngoan của Pep Guardiola Phút 42: Rodri tung cú vô lê đi chệch khung thành. Đây là cú sút thứ 8 của Man City. Họ không đặc biệt sáng tạo như trước đây, nhưng Pep đã rất khôn ngoan khi tạo ra cơ hội bằng các tình huống áp sát, đoạt bóng và chuyển đổi trạng thái nhanh. report Cột mốc mới của Haaland Phút 38: Haaland đã có bàn thắng thứ 88 ở trận Premier League thứ 100, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác từng hoàn thành số trận tương tự. goal Man City mở tỷ số Phút 34: Sau khi không thể ghi bàn sau 4 cú sút đầu tiên, cuối cùng Haaland đã ghi bàn. Anh nhanh chân dứt điểm cận thành sau tình huống đi bóng của Marmoush. report Không được! Phút 28: Man City đá phạt góc, Haaland băng vào nhưng không thể tiếp cận. Bóng tới vị trí của Marmoush và anh tung ra cú volley chân trái, đưa bóng đi vọt xà. report Tiếp tục là Haaland Phút 26: Quá đáng tiếc cho Haaland. Quả tạt từ cánh trái của Ait Nouri là rất tốt và anh bật cao đánh đầu cận thành, nhưng thủ môn Bart Verbruggen đã phản xạ xuất sắc. report Haaland vẫn chưa thể ghi bàn Phút 24: Một tình huống tấn công hay và tốc độ của Man City, mang tới cơ hội dứt điểm cho tiền đạo người Na Uy nhưng anh lại đưa bóng đi chệch cột. report Cơ hội cho Mitoma Phút 19: Từ pha phát triển bóng bên cánh phải, Kaoru Mitoma di chuyển và nhận bóng thuận lợi sau đường chuyền của Welbeck, sau đó tung ra cú sút chân phải buộc thủ môn Trafford đổ người cản phá, đưa bóng ra đường biên ngang. yellow Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu Phút 16: Trọng tài rút thẻ vàng đối với Van Hecke sau một pha phạm lỗi. Người hâm mộ Brighton rõ ràng không hài lòng, khi không có thẻ nào được rút ra sau tình huống vào bóng đầu trận của Reijnders với Gomez. report Đội khách chưa thể cụ thể hóa ưu thế Phút 15: Cho đến nay, Man City cầm bóng tới 63% nhưng chưa thể gây ra mối đe dọa ngoài cú sút quá hiền của Haaland. report Haaland phung phí cơ hội Phút 9: Omar Marmoush cướp bóng từ giữa sân và chọc khe để Haaland thoát xuống, đối mặt thủ môn Brighton. Quá đáng tiếc khi chân sút người Na Uy lại dứt điểm quá hiền. report Diego Gomez nằm sân Phút 5: Diego Gomez của Brighton cần chăm sóc y tế sau một tình huống va chạm với Reijnders. Dường như gầm giày của Reijnders đã đạp vào mắt cá Gomez. report Man City thống trị kiểm soát bóng Phút 4: Một hình ảnh khá quen thuộc khi Man City cầm bóng áp đảo, còn Brighton chỉ có thể chạy theo. time Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 3 Premier League tại Amex Stadium, giữa Brighton và Man City, chính thức bắt đầu. Đội khách Man City giao bóng. report Lần thứ 100 của Haaland Đây sẽ là lần ra sân thứ 100 của Erling Haaland tại Premier League. Tiền đạo của Man City đã ghi nhiều bàn thắng hơn bất kỳ cầu thủ nào khác sau 100 trận đầu tiên tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Haaland đã có 87 bàn thắng, thậm chí nhiều hơn cả West Brom trong 100 trận đầu tiên của họ (86). report Brighton không ngán đại gia Dưới sự dẫn dắt của Fabian Hurzeler, mỗi khi đá sân nhà, Brighton trở thành hung thần của các ông lớn, bao gồm cả Man City. report Man City áp đảo Brighton Man City đã thắng 19 trong số 30 trận đối đầu Brighton tại Premier League, đạt tỷ lệ thắng 63,3%. Trong số 46 đội mà họ đã chạm trán ít nhất 25 lần tại giải đấu hàng đầu nước Anh, duy nhất với Swansea City đạt tỷ lệ thắng cao hơn (67,6%). report Rodri tái xuất, Phil Foden vắng mặt Phil Foden chỉ chơi 16 phút kể từ khi bắt đầu mùa giải mới và không có tên trong danh sách đăng ký tối nay. Tuy nhiên Man City chào đón sự trở lại của Rodri, người có trận ra quân đầu tiên tại Premier League kể từ khi dính chấn thương dây chằng chéo trước. Tuần trước trong trận đấu với Tottenham, Rodri đã vào sân thay Nico Gonzalez. report Amex Stadium trước đại chiến report Akanji và Ederson ngồi dự bị Manuel Akanji ngồi dự bị trong trận đấu giữa Man City và Brighton. Hậu vệ này đã nhận được sự quan tâm từ Galatasaray và AC Milan, đồng thời không có tên trong đội hình thi đấu ở trận thua trước Spurs cuối tuần trước. Thủ môn Ederson cũng ngồi ngoài và nhiều khả năng gia nhập Galatasaray, vậy nên James Trafford tiếp tục bắt chính. report Đội hình xuất phát của Brighton report Đội hình xuất phát của Man City

Cơn ác mộng mang tên Tottenham vẫn chưa buông tha Man City. Trước đó, đội bóng của Pep Guardiola tưởng như đã có màn khởi đầu hoàn hảo cho mùa giải khi dễ dàng đè bẹp Wolverhampton 4-0 ở vòng mở màn.

Thế nhưng, chiến thắng tưng bừng tại Molineux nhanh chóng trở nên vô nghĩa khi Spurs hành quân tới Etihad. Brennan Johnson mở tỷ số bằng pha phản công sắc bén, trước khi thủ thành James Trafford mắc sai lầm tai hại, biếu không cho Joao Palhinha bàn nhân đôi cách biệt.

Chưa dừng lại ở đó, tân binh Rayan Ait-Nouri còn dính chấn thương ngay trong hiệp một, khiến nỗi buồn của thầy trò Guardiola thêm chồng chất. Thất bại 0-2 không chỉ chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại của Man City tại Premier League, mà còn tạo cơ hội để Arsenal và Liverpool nới rộng cách biệt lên 3 điểm.

Dẫu vậy, Man City vẫn có cơ sở lạc quan nhờ phong độ sân khách ấn tượng khi bất bại 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, giữ sạch lưới cả 5 trận. Chỉ cần thêm một trận nữa, họ sẽ lập kỷ lục mới trong lịch sử CLB với lần đầu tiên có chuỗi 6 trận trắng lưới liên tiếp trên sân khách. Tính rộng ra, The Citizens chỉ thủng lưới 1 bàn trong 7 trận Premier League xa nhà gần nhất.

Ở chiều ngược lại, Brighton đã nhận số bàn thua gấp đôi trong 90 phút tại sân Hill Dickinson của Everton. Đáng buồn thay, Fabian Hurzeler và các học trò lại trở thành “nạn nhân lịch sử”, khi chứng kiến Iliman Ndiaye và James Garner lần lượt ghi bàn. Cả hai cầu thủ này đều được Jack Grealish (hiện khoác áo Everton theo dạng cho mượn từ Man City) kiến tạo.

Sau trận hòa kịch tính với Fulham ở vòng mở màn, Brighton tiếp tục trắng tay và đứng trước nguy cơ không thắng trong 3 trận đầu mùa, điều mới chỉ xảy ra một lần trong 15 năm qua, ở mùa giải Premier League 2017/18.

Dẫu vậy, “Chim Mòng biển” cũng kịp gỡ gạc tinh thần bằng màn hủy diệt Oxford United 6-0 tại Cúp Liên đoàn hồi giữa tuần, trong đó Stefanos Tzimas lập cú đúp. Đáng chú ý, mùa trước họ từng giành tới 4 điểm sau hai lần chạm trán Man City. Nếu tiếp tục bất bại ở trận này, Hurzeler sẽ trở thành HLV thứ hai trong lịch sử đối đầu Pep Guardiola mà không thua sau 3 lần gặp mặt, sau Ronald Koeman.