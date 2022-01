Ngỡ ngàng với tạo hình gai góc của đả nữ H’Hen Niê

Chấp nhận tham gia phim hành động 578: Phát đạn của kẻ điên, H’Hen Niê rũ bỏ hình tượng lộng lẫy trên sàn diễn, thay vào đó là tạo hình đả nữ đầy gai góc và dữ dội. Nhân vật của H’Hen Niê là Bảo Vy. Trong một lần tình cờ chạm mặt với người cha-nhân vật chính-cô trở thành người âm thầm song hành với anh trên hành trình truy đuổi cái ác.

Đạo diễn tiết lộ, Bảo Vy là cô gái mạnh mẽ, cá tính, vui vẻ nhưng luôn che giấu một điều gì đó khiến con người cô thêm phần bí ẩn. Đạo Diễn Oh Sea Young từng chia sẻ về nhân vật Bảo Vy: “Khi nhìn vào điều kiện thể chất của H’Hen Niê tôi nghĩ rằng cô ấy rất thích hợp trở thành diễn viên hành động, tôi đã cùng đạo diễn Lương Đình Dũng thảo luận tạo cho nhân vật Bảo Vy một phong cách chiến đấu vừa ngầu vừa quyến rũ”.

Phim hành động 578: Phát đạn của kẻ điên có nhiều pha mạo hiểm thót tim. Phân cảnh hành động của người đẹp này là một trong những phân đoạn nguy hiểm, do nhân vật phải giao đấu trên 2 tầng container chồng lên nhau trong mưa với nhiệt độ dưới 8 độ C. H’Hen Niê bị thương rất nghiêm trọng ở đầu gối và từng phải nhập viện trong quá trình tập huấn võ thuật cho phim từ một năm trước khi quay. Thế nhưng khi lên phim trường, cô vẫn không ngừng bày tỏ mong muốn với đạo diễn để được tự mình thực hiện các cảnh quay hành động nguy hiểm. Đạo diễn Lương Đình Dũng nhiều lần phải nhượng bộ vì sự quyết tâm của cô.

“Hen đã được tập luyện rất kỹ cho vai diễn lần này, có cả máu và nước mắt nhưng mọi cung bậc cảm xúc đều cho Hen thấy được sự quyết tâm cũng như sự nghiêm túc của mình đối với vai diễn lần này là thực sự. Khi ra thực tế Hen vẫn còn khá bỡ ngỡ và có chút hồi hộp nhưng khi vào quay thì mình phải là nhân vật để thể hiện trọn vẹn cảm xúc lẫn mạch diễn của nhân vật”, cô nói.

Để xóa tan hoài nghi về vẻ chân yếu tay mềm, đạo diễn yêu cầu H’Hen Niê tham gia tập huấn võ thuật từ một năm trước theo phong cách võ thuật thực chiến. Mỗi ngày, cô có 8 tiếng huấn luyện theo hình thức kèm 1-1 cùng thành viên đội võ thuật Hàn Quốc với chế độ tập luyện cường độ cao. Cuối ngày, H’Hen Niê vẫn chăm chỉ đến phòng gym để tăng cường thể lực và duy trì vóc dáng.

Ngay khi những hình ảnh đầu tiên ra mắt, nhiều người bày tỏ sự thán phục đối với H’Hen, kỳ vọng cô thành đả nữ mới của điện ảnh Việt, thậm chí nối gót Ngô Thanh Vân. “Hen nghĩ để so sánh Hen và chị Ngô Thanh Vân là khập khiễng, chị Vân là một biểu tượng của làng điện ảnh nước nhà. Hen là em út đi sau và nhìn vào những thành tựu mà chị đạt được để học hỏi và cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện bản thân mình hơn”, cô bày tỏ.

578 là bộ phim hành động của đạo diễn Lương Đình Dũng kể về câu chuyện người cha chống lại những kẻ truy đuổi mình trên hành trình đi tìm công lý để trả thù cho con gái. Phần võ thuật hành động của bộ phim do nhóm chuyên gia điện ảnh võ thuật Hàn Quốc đảm nhận, đứng đầu là đạo diễn Oh Sea Young. Ông từng tham gia nhiều bom tấn Hàn Quốc và Hollywood đình đám như: Avengers: Age of Ultron (Avengers: Đế chế Ultron), Snowpiercer (Chuyến tàu băng giá), Gongjo (Cộng sự bất đắc dĩ), Taxi Driver (Tài xế taxi)...