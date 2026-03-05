Nghị quyết ngăn Mỹ tấn công Iran bị chặn ở Thượng viện

TPO - Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu bác bỏ nỗ lực nhằm ngăn chặn cuộc chiến của chính quyền Tổng thống Donald Trump chống lại Iran, thể hiện sự ủng hộ các bước đi của chính quyền trong cuộc xung đột đang nhanh chóng lan rộng khắp Trung Đông mà chưa thấy chiến lược rút lui rõ ràng nào từ phía Mỹ.

Một cuộc biểu tình trước Nhà Trắng để phản đối chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. (Ảnh: AP)

Dự luật, được gọi là nghị quyết về quyền lực chiến tranh, đã thất bại với tỷ lệ 47-53 phiếu. Cuộc bỏ phiếu chủ yếu thể hiện sự chia rẽ đảng phái, dù Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul đã bỏ phiếu ủng hộ và Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ John Fetterman đã bỏ phiếu chống.

Nghị quyết về quyền lực chiến tranh tạo cơ hội cho các nghị sĩ yêu cầu chính quyền xin phép Quốc hội trước khi thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào nữa, từ đó thể hiện lập trường của cơ quan lập pháp Mỹ về cuộc chiến định hình tương lai của khu vực.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Susan Collins phản đối nghị quyết về quyền lực chiến tranh. Bà nói trong một tuyên bố, rằng điều quan trọng là các nghị sĩ phải ủng hộ quân đội Mỹ vì mối đe dọa hạt nhân từ phía Iran.

“Chúng ta không thể dung thứ cho một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Việc chế độ Iran theo đuổi khả năng hạt nhân, phát triển tên lửa đạn đạo và hỗ trợ các lực lượng khủng bố ủy nhiệm gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng và lâu dài đối với an ninh quốc gia của Mỹ và các đồng minh của chúng ta”, bà Collins nói.

Rút cục, nghị quyết về quyền lực chiến tranh đã thất bại với tỷ lệ 47-53 phiếu.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump tin công chúng Mỹ ủng hộ cuộc chiến với Iran.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có nghĩ rằng người Mỹ ủng hộ cuộc chiến tranh giữa Israel và Mỹ ở Iran hay không, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói trong cuộc họp báo ngày 4/3: “Tôi nghĩ là có”.

Bà lặp lại cáo buộc Iran đe doạ Mỹ, các đồng minh và người dân Mỹ trong 47 năm. “Và người dân Mỹ đủ thông minh để biết điều đó, và họ đủ thông minh để lắng nghe chính tổng thống - không chỉ trong năm qua, trong nhiệm kỳ thứ hai, mà cả trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông ấy”, bà Karoline Leavitt nói.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, trước chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel ngày 28/2, 61% người Mỹ cho rằng Iran là “kẻ thù” của Mỹ, nhưng chỉ khoảng 3/10 người Mỹ nói rằng họ “rất tin tưởng” hoặc “khá tin tưởng” vào Tổng thống Trump.