Nghi án sát hại người tình rồi đốt xác

TPO - Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Công an quận Kiến An điều tra làm rõ nghi án sát hại người tình rồi tưới xăng đốt xác phi tang, xảy ra tại địa bàn quận này.

Ngày 18/1, Công an quận Kiến An thông tin, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng điều tra vụ án “Giết người”, xảy ra trên địa bàn một ngày trước.

Trước đó, tối 17/1, người dân phát hiện một căn phòng trọ ngõ 81 đường Hoa Khê, phường Quán Trữ (Kiến An, Hải Phòng) bất ngờ bốc cháy sau đó họ báo lực lượng chức năng sở tại.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát PCCC địa phương được huy động tới hiện trường dập lửa. Không lâu sau đó, ngọn lửa được cảnh sát dập tắt.

Tổ chức khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một phụ nữ đã cháy đen. Công an TP Hải Phòng ngay sau đó huy động các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc, phối hợp với Công an quận Kiến An khám nghiệm, điều tra.

Bước đầu, cảnh sát xác định nạn nhân là chị T.T.H.A (SN 1978, quê tỉnh Tuyên Quang) là người thuê phòng trọ.

Rà soát nhân thân và người liên quan nạn nhân, cảnh sát triệu tập Trương V.T (28 tuổi, quê Hải Dương), là người có mối quan hệ tình cảm với chị T.T.H.A để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Trương V.T khai chiều 17/1 do mâu thuẫn tình cảm hắn đã dùng búa tấn công vùng đầu chị T.T.H.A khiến người phụ nữ tử vong. Sau đó, hắn tưới xăng lên thi thể nạn nhân rồi châm lửa phi tang.

Công an quận Kiến An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng củng cố hồ sơ, điều tra vụ án.