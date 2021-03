Nghẹn ngào chuyện nữ sinh lớp 8 bế em tới trường

TPO - Những ngày đầu năm học 2020 - 2021, nhiều người dân xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cảm động trước hình ảnh một nữ sinh lớp 8 bế theo em gái hơn 1 tuổi đến trường. Sau quãng thời gian ấy, Hiền và em được đón đến một ngôi nhà lớn - Làng trẻ SOS Nghệ An.