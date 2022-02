Nghẹn ngào bữa ăn cuối cùng với gia đình của sinh viên tử vong trên sông Sài Gòn

Trong căn nhà nhỏ nằm nép mình trong một lối đi nhỏ ở thôn Trà Sơn (xã Tây An, huyện Tây Sơn, Bình Định), không khí tiếc thương vây kín vì sự ra đi quá bất ngờ của N.

Theo chia sẻ của người dân nơi đây, N. là người là người trầm tính, ít nói, hiền lành, luôn hòa đồng với bạn bè và bà con trong xóm. N. có thành tích học giỏi trong nhiều năm và cũng được bà con trong xóm quý mến.

Ông Nguyễn Văn C. (67 tuổi, ông nội của N.) cho biết: Cha mẹ em N. có 2 người con trai, N. là con trai út. Từ trước tới giờ, cha mẹ N. cũng chỉ làm nông quanh năm. Và N. cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, đi học rồi về phụ cha mẹ.

Bà con, hàng xóm đến chia buồn cùng với gia đình.

Ông C. chia sẻ thêm, trước khi đi TPHCM để học trực tiếp sau thời gian học online ở nhà, N. không đòi mua cho gì hết. “Nó chỉ nói thích ăn thịt nướng vì từ nhỏ nó thích ăn thịt nướng lắm. Bà nội nghe nó nói vậy là liền đi chợ mua thịt về nướng rồi cả nhà cùng ăn. Không ngờ đó lại là bữa ăn cuối mà cả nhà được ăn uống cùng với nó", ông C. chia sẻ.

Theo chị Hồ Thị Cẩm Nh. – chị họ của N., trước khi vào TPHCM nhập học N. cũng không tâm sự với bất cứ ai là mình có việc gì buồn cả.

“Từ đầu, lúc không liên lạc được với N. gia đình cũng thử gọi hỏi hết tất cả về các mối quan hệ của em ấy nhưng cũng không có việc gì hết. N. trước giờ rất thương ba mẹ, gia đình cũng thương em rất là nhiều. Đến giờ gia đình cũng không hiểu lý do gì xảy ra việc này”, chị Nh. nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Công Đ. (cha của N.) thẫn thờ trước sự ra đi quá đột ngột của con trai.

Đôi mắt ông sưng húp sau nhiều ngày khóc thương con, ông Nguyễn Công Đ. (45 tuổi, cha của em N.) cho hay, từ nhỏ N. là đứa ngoan ngoãn, thật thà, tuy ốm yếu nhưng biết phụ giúp gia đình, chẳng chơi bời gì. Ngày nhận tin nó đậu đại học, ai cũng mừng.

Theo ông Đ., trước khi vào TPHCM làm thủ tục nhập học để chuẩn bị cho đợt học tập trung đầu tiên, N. bình thường, không có biểu hiện gì bất thường. Khoảng 8h tối 11/2, khi đang ở trên xe khách vào TPHCM ông vẫn liên lạc được và nói chuyện vui vẻ.

Ông Đào Duy Thãi, Chủ tịch UBND xã Tây An (huyên Tây Sơn) cho hay, gia đình cháu N. cha mẹ cũng làm nông là chính, cũng khó khăn. “Trong ngày hôm qua, địa phương cũng đã xuống thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 10 triệu. Ngoài ra, cũng vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho gia đình”, ông Thãi nói.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, ngày 11/2, N. đi xe khách từ tỉnh Bình Định vào Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) để làm thủ tục nhập học. Trước đó, N. ở nhà học online vì tình hình dịch COVID-19.

Khi đến Bến xe Miền Đông (rạng sáng 12/2), gia đình mất liên lạc với N. Đến sáng 15/2, thi thể N. được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn đoạn qua quận Bình Thạnh, TPHCM.

Hình ảnh N. khi xuống Bến xe Miền Đông.

Liên quan sự việc, tại cuộc họp báo ngày 16/2, Công an TPHCM đã có thông tin về sự việc này. Theo đó, khi đến Bến xe Miền Đông, N. không liên lạc với người nhà mà đi xe ôm đến trước Đại học Công Nghệ TPHCM (Hutech) thì dừng lại. Sau đó, N. đi một xe ôm khác đến khách sạn trên đường Ung Văn Khiêm lưu trú. N. thuê phòng khách sạn, sau đó trả phòng, đến chiều cùng ngày thì thuê lại.

Rạng sáng 13/2, em N. trả phòng, mang theo balo đi về hướng cầu Sài Gòn. Hình ảnh camera an ninh tại hẻm 293, đường Ung Văn Khiêm, hướng ra bờ sông Sài Gòn ghi lại cảnh nạn nhân leo qua hàng rào để đi ra bờ sông.

Đến sáng 15/2, người dân phát hiện thi thể nạn nhân nổi trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh nên báo Công an. Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân tử vong do ngạt nước.

Quá trình khám nghiệm hiện trường phát hiện ba lô trên người nam sinh viên có một cục đá nặng 10kg.