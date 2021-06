Nghệ An trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm khi ghi nhận ca dương tính đầu tiên

TPO - Ghi nhận ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo họp khẩn, lấy mẫu xét nghiệm người dân, phong tỏa khu vực và đồng loạt truy vết.

Nghệ An họp khẩn và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân trong đêm.

Tiến Sỹ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là N.T.M, sinh năm 1999, làm nghề uốn sấy tóc; địa chỉ thường trú ở xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh; tạm trú tại ngõ 207, đường Hà Huy Tập (Khối 4, Phường Hà Huy Tập), thành phố Vinh.

Trong đêm, ngành y tế Nghệ An đã có mặt tại Trạm y tế phường Hà Huy Tập, TP Vinh để lẫy mẫu xét nghiệm cho người dân.

N.T.M có lịch trình di chuyển và quan hệ cá nhân cực kỳ phức tạp. Hiện nay, N.T.M chưa khai báo trung thực về lịch trình di chuyển, tiếp xúc của mình.

Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm.

Do sự khai báo thiếu trung thực, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã phải nhờ đến cơ quan chức năng để xác định địa điểm N.T.M từng có mặt.

Công tác truy vết và phong tỏa được tiến hành khẩn cấp.

Những địa điểm mà cơ quan chức năng xác định được có nhiều điểm rất mới so với lời khai của N.T.M và có sự hiện diện cùng bệnh nhân N.C.T (thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) tại thành phố Vinh...

Người dân phường Hà Huy Tập tập trung tại Trạm Y tế phường để lấy mẫu xét nghiệm.