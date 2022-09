Nghệ An: Chi 118 tỷ đồng hỗ trợ giáo viên chậm lương

TP - Hơn 1.700 giáo viên mầm non hợp đồng của tỉnh Nghệ An bị chậm lương nhiều tháng qua dự kiến sẽ được nhận lương vào cuối tháng 9, hoặc đầu tháng 10/2022.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định 2854/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí để chi trả lương và các chế độ cho giáo viên mầm non hợp đồng thuộc diện 06 và 09 (Nghị định 06 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Tài chính và Nội vụ).

Số tiền tỉnh Nghệ An cấp bổ sung cho ngân sách các huyện, thành phố, thị xã để hỗ trợ giáo viên mầm non đợt này là 118 tỷ đồng. UBND tỉnh giao Sở Tài chính Nghệ An cấp phát và quản lý theo chế độ hiện hành. Các huyện, thành phố, thị xã sử dụng nguồn kinh phí đúng chế độ, mục đích, đối tượng và thanh quyết toán đúng quy định..

Theo đó, địa phương được cấp bổ sung ngân sách nhiều nhất là huyện Yên Thành với gần 21 tỷ đồng. Tiếp đến là huyện Quỳnh Lưu với 10,5 tỷ đồng; huyện Thanh Chương với 9,2 tỷ đồng; huyện Tân Kỳ 8,5 tỷ đồng; huyện Anh Sơn 8,4 tỷ đồng; huyện Đô Lương 8,3 tỷ đồng; thành phố Vinh hơn 7 tỷ đồng… Một số địa phương số kinh phí cấp bổ sung khoảng 1 tỷ đồng, chủ yếu là các huyện miền núi, đã tuyển dụng gần hết số giáo viên hợp đồng vào biên chế như huyện Quỳ Hợp hơn 440 triệu đồng; huyện Quế Phong hơn 950 triệu đồng và huyện Quỳ Châu gần 1 tỷ đồng.

Giáo viên yên tâm công tác

Huyện Yên Thành là địa phương có số lượng giáo viên mầm non được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn nhiều nhất tỉnh, với 238 giáo viên. Ông Trần Xuân Tĩnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thành cho hay, sau khi có quyết định của tỉnh, đơn vị đã thông báo cho các trường có giáo viên hợp đồng diện 06, 09 được biết. “Năm học vừa qua thực sự là rất khó khăn với nhiều giáo viên thuộc diện 06, 09. Nhiều cô có hoàn cảnh éo le đã rất chật vật để có tiền chi trả đời sống hàng ngày. Việc UBND tỉnh cấp kinh phí sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương và giúp giáo viên yên tâm công tác”, ông Tĩnh chia sẻ.

Từ năm 2013 đến nay, tỉnh Nghệ An có tổng cộng hơn 2.500 giáo viên mầm non hợp đồng theo diện 06, 09 với kinh phí bình quân 160 tỷ đồng/năm. Trong những năm qua, khi có chỉ tiêu, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã ưu tiên tuyển dụng trước đối với số giáo viên hợp đồng này vào viên chức. Tính đến hết năm 2021, Nghệ An còn 1.777 lao động hợp đồng.

Cô P.T.D, giáo viên hợp đồng trường mầm non trên địa bàn huyện Yên Thành phấn khởi: “Không chỉ tôi mà nhiều giáo viên khác đã thực sự rất khó khăn, mệt mỏi khi nhiều tháng liền không có lương. Một số giáo viên cũng đã chia sẻ có ý định sẽ nghỉ việc. Sau khi có quyết định chi trả lương tôi rất vui, từ nay sẽ không phải đi vay mượn, cũng sẽ yên tâm công tác hơn”.

Tỉnh Nghệ An hiện có 1.777 giáo viên mầm non hợp đồng diện 06, 09. Trước khi các văn bản này hết hiệu lực từ 31/12/2021, Sở GD&ĐT đã báo cáo và tham mưu UBND tỉnh về việc giải quyết chính sách cho các giáo viên này.