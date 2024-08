Ngày thi đấu thứ hai Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast - Hải Phòng

Tại vòng 1 của Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast - Hải Phòng, thời tiết liên tục thay đổi giữa nắng và mưa, gây khó khăn cho hầu hết các vận động viên. Dù vậy, nhiều vận động viên vẫn thi đấu nổi bật và để lại dấu ấn với những màn trình diễn ấn tượng.

Ở bảng nam, nhà đương kim vô địch Tiền Phong Golf Championship 2023 Nguyễn Đức Sơn dẫn đầu bảng xếp hạng với tổng điểm (-2). Cùng với Nguyễn Đức Sơn, golfer trẻ Phạm Thế Nam là một trong hai golfer bảng nam ghi điểm âm sau vòng 1. Golfer 17 tuổi đến từ Nghệ An ghi 3 birdie và 2 bogey để hoàn thành 18 hố đấu với thành tích (-1).

Ở vị trí thứ 3 là Nguyễn Tuấn Anh với điểm even par, Nguyễn Chí Thanh hạng 4 với thành tích (+1).

Ở bảng nữ, Nguyễn Viết Gia Hân có sự khởi đầu ấn tượng. Xuất phát từ hố 10, Gia Hân ghi liền 6 điểm par trước khi có birdie đầu tiên trong ngày ở hố 16. Dù sau đó golfer 13 tuổi mắc bogey ở hố 18, nhưng đây lại là sai lầm duy nhất trong ngày của cô. Những hố đấu còn lại, Gia Hân tiếp tục duy trì điểm par và có thêm 2 birdie ở hố 5 và hố 9 để khép lại ngày thi đấu thành công với điểm (-2).

Kết quả này giúp Gia Hân tạm thời chiếm ngôi đầu bảng nữ với cách biệt 2 gậy so với vị trí thứ 2 của đương kim vô địch Lê Chúc An (even par). Các vị trí top 5 thuộc về Ngô Vĩnh Hoà (+2), Nguyễn Thảo My (+3) và Lê Thị Thanh thuý (+4).