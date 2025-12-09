Ngày hội thu xăng đổi điện

Thu hút hàng trăm lượt khách tới thẩm định xe xăng cũ và đổi xe điện mới, sự kiện “Ngày hội Thu xăng đổi điện” của VinFast cho thấy sự quan tâm của người dân tới phương tiện xanh đang tăng mạnh.

Chuỗi sự kiện “Ngày hội Thu xăng đổi điện” của VinFast tiếp tục có mặt tại Hà Nội vào 2 ngày cuối tuần vừa qua (6-7/12), thu hút lượng lớn khách hàng.

Nhờ mô hình “tất cả tại chỗ” từ khâu thẩm định giá xe cũ, lái thử các dòng xe điện cho đến tư vấn chính sách, rất nhiều người đã tự tin quyết định “chia tay” xe xăng để đổi sang xe điện.

Từ sáng sớm, các gian hàng của đại lý VinFast đã đón lượng lớn khách tham quan, tìm hiểu về xe điện.

Đại diện một đại lý VinFast tham gia sự kiện cho biết lượng khách tới thăm gian hàng và làm thủ tục đổi xe rất đông ngay từ ngày đầu. Nhiều khách hàng bày tỏ mong muốn một chiếc xe thiết kế đẹp, trang bị tốt và có thể linh hoạt sạc tại nhà hoặc trạm công cộng.

“Chạy thử xe, nhiều khách hàng, bao gồm nhiều chị em phụ nữ, đều rất hài lòng vì mọi thứ đều ưng ý, từ thiết kế tới cảm giác lái. Nhiều vị khách bày tỏ sự tin tưởng vì thương hiệu VinFast hiện tại là số 1 trên thị trường”, đại diện này chia sẻ.

Tình trạng không khí ngày càng xấu đi tại Hà Nội cũng được cho là lý do lượng khách đổ về sự kiện đông hơn mọi khi. Đây là cảm nhận của chị Vũ Thị Khánh Ly, nhân viên văn phòng 25 tuổi có mặt tại sự kiện. “Tôi thường phải làm việc ở trên phố nên cần phải đổi sang xe điện để tiện đi lại. Ngoài ra, chuyển sang xe điện sẽ phần nào giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay ở Thủ đô Hà Nội nên không còn lý do gì để cân nhắc nữa”, chị Ly phân tích.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Thành cho biết mình muốn chuyển đổi sang xe điện để sớm đón đầu quy định hạn chế xe xăng trong nội đô thời gian tới.

“Hưởng ứng quy định mới, vợ chồng tôi cũng muốn đổi sang xe điện để vừa tiện lợi vừa bảo vệ môi trường. Tôi thấy việc sạc xe cũng dễ dàng nên không phải trở ngại gì”, ông Thành cho biết.

Anh Nguyễn Nam An cũng vừa quyết định lên đời chiếc xe điện để con gái đi học thuận tiện hơn. Mẫu xe anh chọn là Evo Grand Lite dành cho học sinh với tốc độ tối đa dưới 50 km/h. Vợ chồng anh cũng đã tự tay trải nghiệm lái thử xe kỹ càng trước khi mua cho con.

Ngoài khả năng vận hành tốt, trang bị an toàn đầy đủ, một ưu điểm được nhiều khách hàng đánh giá cao của xe điện VinFast là chi phí vận hành thấp hơn hẳn xe xăng. Điều này đặc biệt hấp dẫn với nhóm phải di chuyển nhiều như tài xế công nghệ, hay người có ý định dùng xe máy điện đi “phượt”, đi liên tỉnh… Hiện tại, các dòng xe máy điện VinFast cũng được miễn phí tiền sạc tới hết tháng 5/2027 tại các trạm sạc V-Green trên toàn quốc.

Nhiều vị khách đã chốt lên đời xe điện để vừa sớm rinh về mẫu xe máy điện ưng ý vừa nhận ngay tổng mức hỗ trợ lên tới 12% (bao gồm ưu đãi 10% giá xe và 100% lệ phí trước bạ) đi kèm nhiều quà tặng hấp dẫn từ đại lý.

Đặc biệt, trong tháng 12/2025, khi mua xe máy điện, xe đạp điện VinFast, chủ xe được nhận lượt bốc thăm trúng thưởng ô tô điện VF 7 hoặc xe máy điện Feliz Lite nhờ chương trình “Chuyển đổi xanh - Rinh ngay VF 7”. Đây được đánh giá là cơ hội chuyển đổi xanh toàn diện và tốt nhất hiện nay cho đông đảo khách hàng trên toàn quốc.