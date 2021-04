Ngày đầu nghỉ lễ: Ùn tắc từ sân bay tới đường bộ do lưu lượng tăng đột biến

TPO - Dịp nghỉ Lễ 30/4 – 1/5 năm nay, khách qua đường hàng không tăng đột biến, trong đó tập trung chủ yếu ở sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) và Nội Bài (Hà Nội). Lượng khách có mặt tại sân bay, ước tính tăng gấp rưỡi so với ngày thường.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt, máy bay xếp slot chờ bay hạ

Sáng 30/4 tại TP HCM, sân bay Tân Sơn Nhất lưu lượng người đổ về từ sớm rất đông. Nhưng nhờ những khuyến cáo liên tục của hàng không trước đó nên hầu hết người dân đều chủ động đến sân bay từ rất sớm trước 2-3 giờ nên không có cảnh ùn tắc kéo dài. Đa số khách bay ra các tỉnh phía Bắc đặc biệt là về Thủ đô Hà Nội, vừa là người đi công tác, người đi du lịch, người về thăm quê nhân dịp nghỉ lễ dài.

Việc tỷ lệ hành khách thực hiện checkin online và tờ khai y tế trước cũng giảm tải đáng kể cho các bộ phận quầy. Tuy vậy, cảnh xếp hàng để làm thủ tục trước các quầy tất yếu vẫn không tránh khỏi. Còn khi đã vào trong nhà ga, hầu hết các dãy ghế chờ đều kín khách ngồi, các quán ăn, cà phê, đồ uống theo đó cũng đông nghịt. Thậm chí, nhà vệ sinh sân bay luôn trong tình trạng xếp hàng chờ.

Phản ánh của một số hành khách bay chuyến TP_HCM - Hà Nội cho biết dù lịch bay của hãng hàng không lớn vẫn báo chuẩn và hành khách lên máy bay đúng giờ (10 giờ sáng) ghi trong vé nhưng rốt cục, do tần suất chuyến bay dày nên khách vẫn phải ngồi trên máy bay đúng một tiếng đồng hồ máy bay mới cất cánh. Không những thế, dù thời tiết rất đẹp nhưng ngay cả khi tới gần sân bay Nội Bài, cơ trưởng chuyến bay cũng thông báo vì phải chờ có slot đỗ nên máy bay phải "dừng nghỉ" trên bầu trời 40 phút. "7 giờ đoàn chúng tôi từ trung tâm Sài Gòn ra sân bay, cho đến khi máy bay hạ cánh và ra đến nhà ga Nội Bài, tôi mất trọn gần 7 tiếng đồng hồ. Nhưng rất may không có cảnh chen lấn xô đẩy, đông đúc và tất cả hành khách chúng tôi đều thực hiện rất nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID -19 như khử khuẩn bằng khăn có 65% cồn trên máy bay, đeo khẩu trang suốt quá trình thời gian bay cũng như tại sân bay..", chị Nguyễn Thị Khánh (Hà Nội) người vừa bay chuyến bay VN 210 kể.

Cao tốc tắc nghẽn, ô tô chật vật di chuyển

Sáng cùng ngày, lượng khách rời Hà Nội tăng mạnh, khiến cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình và đoạn Quốc lộ 1 qua Tam Điệp (Ninh Bình) ùn ứ, phương tiện phải chật vật để di chuyển chiều từ Hà Nội đi các tỉnh Thanh Hoá – Nghệ An.

Cũng như các dịp nghỉ lễ thường khi năm nay, tỉ lệ gia đình các tỉnh miền Trung về quê đông hơn khiến lưu lượng xe có mặt trên đường này đông gấp đôi ba bình thường. Quãng thời gian di chuyển tăng gấp đôi so với ngày thường.

Hơn 10 giờ, một số gia đình có nhu cầu đi lại đã lên mạng check hỏi anh em bạn bè. Ngay lập tức, có hồi âm khi một số cho biết vẫn đang nhích từng đoạn trên cao tốc và nếu nhà nào có nhu cầu về cũng phải nên qua trưa. Một vài người đã về đến Sầm Sơn ( Thanh Hoá) an toàn thì cho hay họ phải xuất phát từ 4 giờ 30 sáng với 2,5 tiếng di chuyển. Trong khi đó một số còn lại cho biết tốc độ đi trên cao tốc này sáng nay đều ở mức 25 km/giờ.

Trước đó, tối 29/4, tuyến cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình và Quốc lộ 1 qua Tam Điệp cũng ùn tắc chiều từ Bắc vào Nam tới 12h đêm do dòng người và xe đổ về các tỉnh từ Ninh Bình, Thanh Hoá,Nghệ An, Quảng Bình...quá đông !

Phương tiện xếp hàng dài chờ qua trạm thu phí Cao Bồ của tuyến cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình vào 23h12 tối 29/4. Ảnh: Nhi Nguyễn.

Theo ghi nhận chiều tối ngày 30/4, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thị xã Bỉm Sơn, huyện Hậu Lộc, huyện Hà Trung cho đến gần TP Thanh Hoá, các phương tiện giao thông nối đuôi nhau, di chuyện chậm do lượng phương tiện tăng gấp gần 10 lần so với ngày thường.

Phương tiện giao thông di chuyển chậm trên Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá) tại thời điểm 18h40 phút.

Trao đổi nhanh với Tiền Phong, Trung tá Trang Công Đông, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương (Phòng Cảnh sat giao thông Thanh Hoá) cho biết: Các phương tiện giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A tăng bắt đầu từ ngày 29/4.

Cùng một thời điểm, có nhiều phương tiện di chuyển trên các làn đường, so với ngày thường tăng gấp khoảng 10 lần. Do đó, có thời điểm gây ách tắc, các phương tiện di chuyển chậm.

Để đảm bảo lưu thông trên tuyến đường này, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương đã bố trí 2 tổ tuần lưu, một tổ túc trực xử lý các vấn đề giao thông tại trạm. Mỗi ngày bố trí 3 ca trực.

Đến cuối ngày 30/4, trên tuyến đường trên, chỉ xảy ra các vụ va chạm nhẹ do lưu lượng phương tiện nhiều...

Tăng hết công suất để phục vụ

Với hàng không, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, mỗi ngày sân bay đón khoảng 100.000 lượt hành khách, tương đương 740 chuyến bay đi/đến sân bay này. Con số này tăng khoảng 20% so với ngày bình thường và tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn tại sân bay Tân Sơn Nhất, dịp nghỉ lễ này đón bình quân khoảng 80.000 lượt khách/ngày, tương đương trên 500 lượt chuyến/ngày. Con số này tăng khoảng 30% so với ngày thường và tăng tới 40% so với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm chưa có dịch COVID-19).

Để phục vụ hành khách và giảm ùn tắc tại khu vực soi chiếu an ninh, sân bay Tân Sơn Nhất đã lắp thêm 5 máy soi chiếu an ninh, giúp tăng khả năng phục vụ thêm 40% so với khi chưa có thêm những máy này.

Tương tự, lượng khách tăng cao, sân bay Nội Bài cũng lắp đặt thêm 4 máy soi chiếu an ninh với 4 cổng từ tại khu vực Sảnh C, tầng 2 nhà ga hành khách T1 (nội địa).