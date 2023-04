Ngày đầu khóa 1 chiều thuê bao, điểm giao dịch của nhà mạng đông nghịt khách

TPO - Tại điểm giao dịch của các nhà mạng ở TPHCM sáng nay (1/4), người dân tấp nập đến chuẩn hóa thông tin thuê bao di động. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên các nhà mạng tiến hành khóa một chiều gọi đi với các thuê bao chưa thực hiện chuẩn hóa.

Trưa 1/4, tại các điểm giao dịch của ba nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone tại TPHCM đều có rất đông người đến xếp hàng để chuẩn hóa thông tin thuê bao di động.

Tại cửa hàng giao dịch Viettel trên đường Nguyễn Văn Luông (quận 6), ngay từ khi mới mở cửa đã có rất đông khách hàng chờ sẵn. Chị Tâm (28 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết: Trước đây, thuê bao của chị đều đứng tên chồng. Khi ly hôn, chị cũng không nghĩ cần phải cập nhật lại thông tin chính chủ trên thuê bao nên giờ phải đi khai báo lại.

“Tôi đến cửa hàng lúc hơn 9h, bấm số 97, trong khi bảng điện tử chỉ mới nhảy số 60. Thật may là dù quá hạn chuẩn hóa thông tin từ hôm qua (ngày 31/3) nhưng nhân viên vẫn hỗ trợ khách hàng cập nhật” – chị Tâm nói.

Trong khi đó, chị Bình (tiểu thương chợ Bình Tây) cho biết: Mấy ngày trước, chị đã tính đến việc cập nhật thông tin nhưng lúc nào quầy giao dịch của nhà mạng Viettel cũng đông nghịt từ sáng đến hơn 21 giờ.

“Hôm nay, tôi nghỉ buổi chợ để khai báo thông tin cho xong” – chị Bình nhìn nhận.

Sáng nay nhiều điểm giao dịch của nhà mạng Mobifone vẫn nườm nượp khách hàng đến chuẩn hóa thông tin. Tại cửa hàng Mobifone Hậu Giang (quận 6), khách đội nắng đứng dưới lòng đường để chờ gửi xe. Bên trong điểm giao dịch, cả chục nhân viên được huy động để hỗ trợ khách hàng. Dẫu vậy, khách hàng đều phải chờ đợi hơn 30 phút mới đến lượt.

“Lúc gần 10h tôi đến quầy giao dịch nhưng được phát số 343, không biết chờ đến khi nào mới đến lượt” - anh Tâm (45 tuổi, công nhân công ty may) than thở. Nam công nhân cho biết, do đi làm suốt và cũng không có thời gian xem báo đài nên không biết phải chuẩn hóa thông tin thuê bao. Chỉ khi bị khóa chiều gọi đi, anh mới tá hỏa vì biết số điện thoại sử dụng 3 năm qua đứng tên của người nào đó.

Theo ghi nhận, người đến đăng ký thông tin chuẩn hóa thuê bao đa số là người lớn tuổi, người lao động… không rành công nghệ nên không thể tự cập nhật thông tin online. Nhân viên quầy giao dịch cho biết, sẽ làm việc đến 21h ngày 1/4 để hỗ trợ khách hàng.