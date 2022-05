Ngày cuối nghỉ lễ, vàng rớt giá gần nửa triệu đồng/lượng

TPO - Cùng với đà giảm của giá vàng thế giới đêm qua, giảm hơn 2% xuống thấp nhất trong gần 3 tháng, vàng trong nước cũng rớt giá gần nửa triệu đồng/lượng ngay giờ mở cửa hôm nay.

Phiên giao dịch ngày 3/5, Công ty Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng ở mức 69,2 – 69,97 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 450.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Hà Nội, Công ty vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 69,35 – 70,05 triệu đồng/lượng. Mức giá này giảm 50.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Giá nhẫn tròn trơn niêm yết ở mức 54,95 - 55,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 150.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Sáng 3/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.861 USD/ounce, giảm 8 USD/ounce so với cuối phiên giao dịch trước đó. Theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 51,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế phí), thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18,1 triệu đồng/lượng.

Theo Reuters, giá vàng giảm hơn 2% xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng vào thứ 2 (2/5), khi triển vọng ngày càng tăng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất nhanh hơn đã thúc đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Sự chú ý của giới đầu tư tập trung vào cuộc họp diễn ra 2 ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), dự kiến bắt đầu vào ngày 03/5.

Các nhà hoạch định chính sách Mỹ dự kiến sẽ đưa ra nhiều đợt nâng lãi suất, ít nhất cho đến mùa hè để đối phó với lạm phát gia tăng, và chi phí lao động tăng cao. Vàng thường được xem là một kênh phòng ngừa lạm phát, tuy nhiên, việc nâng lãi suất sẽ làm tăng chi phí cơ hội cho việc nắm giữ kim loại không đem lại lợi suất.

Hiện, đồng USD dao động gần mức đỉnh 20 năm trong bối cảnh lo ngại tăng trưởng toàn cầu và dự báo Fed trở nên “diều hâu” hơn. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tiến lên mức đỉnh nhiều năm.

Trên thị trường tiền tệ trong nước, ngày 3/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên so với trước đó, ở mức 23.140 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó. Tỷ giá đồng USD được Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) niêm yết ở mức 22.785 -23.095 đồng/USD (mua vào – bán ra), giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó.