Ngày 8/10, TPHCM sẽ chốt phương án di chuyển đến các tỉnh giáp ranh

Chiều 7/10, tại buổi họp báo thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn TPHCM, ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, Sở đã nhận hơn 9.000 hồ sơ liên quan đến việc xin di chuyển đến các tỉnh của người dân. Riêng trong ngày 2/10, Sở nhận hồ sơ qua email và phải xử lý thủ công (đọc, phân loại, xử lý).

Ngày 6/10, Sở chạy thử quy trình này trên app cổng thông tin điện tử của Sở, kết quả cho thấy việc thực hiện hồ sơ nhanh hơn, phản hồi tốt hơn. Hiện đã giải quyết hơn 30% số 9.000 hồ sơ đã gửi tới.

“Với những trường hợp cần thiết, theo đường link văn bản đã gửi để điền thông tin. Dự kiến trong vòng 48 giờ, app sẽ phản hồi bằng mã QR để người dân có thể di chuyển đưa đón người thân, đưa đón bệnh nhân và những yêu cầu cấp thiết khác” – ông Hòa lưu ý.

Về việc lưu thông giữa TP.HCM và các tỉnh, ông An cho rằng điều này phụ thuộc vào sự kiểm soát của các tỉnh.

Theo ông An, ngày 1/10, TPHCM đã gửi văn bản đến Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tây Ninh để thống nhất phương án nhằm tạo điều kiện cho người lao động thuận lợi di chuyển giữa Thành phố và các tỉnh, để khôi phục sản xuất và kinh doanh an toàn. Đến nay, Sở đã nhận góp ý và đang hoàn chỉnh phương án theo góp ý.

“Tuy nhiên, do yêu cầu của các tỉnh khác nhau về điều kiện y tế, vắc xin, xét nghiệm… nên đến giờ này chưa thể thống nhất phương án đi lại chung. Do đó, Sở Giao thông vận tải đang hoàn chỉnh theo hướng xây dựng phương án đi lại giữa TPHCM và từng tỉnh. Dự kiến ngày 8/10 sẽ có phương án đi lại cụ thể cho người lao động” - ông An nói.

Ông Bùi Hòa An cho biết thêm, đối với các khu công nghiệp có nhu cầu vận chuyển công nhân thì sẽ gửi phương án vận chuyển đến đầu mối là UBND TP Thủ Đức và các quận huyện, Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp…; các cơ quan ban ngành có liên quan.

Đã có 28 chợ mở lại

Ông Lê Huỳnh Minh Tú - Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, tính đến chiều 7/10, Thành phố có 28/234 chợ truyền thống đã mở lại, tập trung vào các quận như quận 5 (5 chợ ) Củ Chi (7 chợ) và Cần Giờ (8 chợ). Dự kiến ngày 8/10, 3 chợ sẽ tiếp tục được mở.

Về nguồn hàng về chợ đầu mối, ông Tú cho biết, dù chợ chưa tổ chức lại hoạt động nhưng có khu tập kết trung chuyển hàng đang hoạt động ổn định, nguồn hàng về TPHCM tăng dần so với ngày đầu nới lỏng giãn cách. Cụ thể, trước ngày 1/10, có khoảng 800-900 tấn hàng hóa về chợ mỗi ngày, nay tăng lên 1.100-1.200 tấn/ngày.

Chợ Bến Thành mở cửa hoạt động trở lại

“Sở Công Thương chưa nhận được ý kiến khó khăn khi mở lại chợ truyền thống ở các quận huyện. Tuy nhiên Sở biết rằng các quận, huyện đang rất thận trọng, từng bước rà soát thật kỹ để khi mở lại các chợ truyền thống đảm bảo an toàn cho người dân mua sắm và tiểu thương kinh doanh” – ông Tú khẳng định.