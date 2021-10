Ngày 6/10, số ca mắc COVID-19 thấp nhất trong khoảng 2 tháng qua

Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (1.960), Bình Dương (852), Đồng Nai (534), An Giang (180), Kiên Giang (79), Long An (74), Tiền Giang (72), Bình Thuận (60), Đắk Lắk (58), Trà Vinh (52), Khánh Hòa (47), Đồng Tháp (47), Cần Thơ (44), Tây Ninh (41), Bạc Liêu (32), Hà Nam (25), Cà Mau (22), Bến Tre (21), Vĩnh Long (20), Gia Lai (20), Bình Định (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (17), Ninh Thuận (14), Hà Nội (9), Quảng Nam (8 ), Đắk Nông (7), Quảng Ngãi (7), Quảng Bình (7), Bình Phước (5), Thừa Thiên Huế (5), Nghệ An (5), Kon Tum (4), Thanh Hóa (2), Nam Định (2), Lạng Sơn (1), Sơn La (1), Ninh Bình (1), Hà Tĩnh (1), Phú Yên (1), Đà Nẵng (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (-255), Đồng Nai (-119), Bình Thuận (-89). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (469), Đắk Lắk (50), Trà Vinh (42). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 5.689 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 822.687 ca nhiễm, đứng thứ 43/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.357 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 818.091 ca, trong đó có 751.907 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Trong ngày có 10.033 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 757.086.

Bộ Y tế thông tin, có 11/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, Lào Cai. Có 07 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (403.454), Bình Dương (218.812), Đồng Nai (52.551), Long An (33.015), Tiền Giang (14.303).

Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19” thay thế “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virus Corona mới (SARS-CoV-2)” ban hành kèm theo Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 (Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021).

Đồng thời Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Trong đó nêu rõ người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi COVID-19 tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm ngày đầu (Công văn số 8399/BYT-MT ngày 06/10/2021).

Cùng ngày Sở Y tế TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi các cơ sở y tế gồm bệnh viện công lập, ngoài công lập; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC); trung tâm y tế quận, huyện, TP. Thủ Đức; phòng y tế quận, huyện, TP. Thủ Đức về việc xét nghiệm kháng thể COVID-19. Sở Y tế TPHCM đề nghị các cơ sở y tế không sử dụng xét nghiệm kháng thể COVID-19 sai mục đích, không cần thiết, gây tốn kém và có thể gây tâm lý chủ quan trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.