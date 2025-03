Ngành giáo dục Nghệ An đề xuất điều chỉnh lịch thi vào lớp 10, tốt nghiệp THPT

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa có đề xuất điều chỉnh lịch thi vào lớp 10, tốt nghiệp THPT lên sớm hơn so với thường lệ nhằm thuận lợi cho công tác chuẩn bị của các địa phương để triển khai an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.