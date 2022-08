Ngàn trải nghiệm thú vị từ chuỗi sự kiện văn hóa, lễ hội tại Sun World Ha Long

Với chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật độc đáo cùng thế giới trò chơi và trải nghiệm hấp dẫn tại tổ hợp vui chơi giải trí lớn nhất miền Bắc, hành trình Take me to Sun World Ha Long mang tới cho du khách những khoảnh khắc cuối hè cực đã.

Độc đáo hàng loạt sự kiện, lễ hội

Tiếp nối hành trình Take me to the Sun của Sun Group đang thổi bùng lửa sôi động trên khắp các điểm đến ba miền đất nước, chương trình Take me to Sun World Ha Long được tổ chức tại tổ hợp vui chơi giải trí lớn nhất miền Bắc Sun World Ha Long (Hạ Long, Quảng Ninh) từ tháng 8/2022, đem đến cho du khách một chuỗi sự kiện nghệ thuật độc đáo với đa dạng sắc màu văn hóa quốc tế và Nhật Bản.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là show diễn Giải cứu Geisha ly kỳ, hấp dẫn được đầu tư công phu, bài bản. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng những nhân vật huyền thoại của Nhật Bản chân thực, sống động. Một Geisha yêu kiều, duyên dáng, Samurai dũng mãnh, lẫy lừng, Ninja bí hiểm, võ thuật đỉnh cao. Show diễn sẽ là cuộc chiến “nảy lửa” với màn trình diễn bay lượn, đấu kiếm ngoạn mục của Samurai nhằm bảo vệ nàng Geisha thoát khỏi sự truy sát của Ninja. Bên cạnh những hoạt cảnh đầy kịch tính, du khách cũng sẽ được thưởng thức màn trình diễn múa Yosakoi, múa Taiko với trống tưng bừng, rộn rã. Show diễn Giải cứu Geisha sẽ chính thức biểu diễn tại nhà hát Asahi (Nhà hát Mặt trời) trong khuôn viên Vườn Nhật, vào các khung giờ 10h00, 15h30, 16h30 từ thứ 3 đến Chủ Nhật hàng tuần, từ 20/8 đến 30/11/2022.

Trở về từ núi Ba Đèo, công viên chủ đề Dragon Park và công viên nước Typhoon Water Park cũng sẽ thết đãi du khách show diễn carnival do các vũ công và nghệ sỹ quốc tế từ nhiều quốc gia trình diễn. Trong khung cảnh rực rỡ sắc màu, các nghệ sĩ sẽ trình diễn vũ điệu nhiệt đới cuồng say, màn biểu diễn trống rộn ràng hay màn đi cà kheo điêu luyện, cống hiến cho du khách những khoảnh khắc náo nhiệt, mê say, góp thêm niềm vui trên hành trình trải nghiệm Sun World Ha Long. Show diễn sẽ diễn nhiều khung giờ từ 9h sáng đến 17h hàng ngày.

Trải nghiệm triệu niềm vui

Hành trình Take me to Sun World Ha Long sẽ không chỉ đơn thuần là trải nghiệm các show diễn nghệ thuật, các hoạt động biểu diễn văn hóa đa sắc màu. Đó còn là hành trình khám phá thiên đường giải trí Sun World Ha Long với đa dạng trò chơi và trải nghiệm, tại khu vui chơi trên núi Ba Đèo, công viên nước Typhoon Water Park, hay công viên chủ đề Dragon Park lớn nhất Đông Nam Á.

Độc đáo nhất ở Sun World Ha Long có lẽ là tour du ngoạn với cáp treo Nữ hoàng từ Bãi Cháy đến đỉnh Ba Đèo, băng qua vịnh Cửa Lục nên thơ, ngắm vịnh biển và thành phố Hạ Long từ trên cao. Ở phía bên kia của cáp treo, giống như một góc Nhật Bản được đặt trên đỉnh núi Ba Đèo, vườn Nhật với những dáng bon sai quý hiếm hàng trăm năm tuổi, hồ cá Koi rực rỡ sắc màu, cầu Koi cong cong đỏ rực, vòng quay Mặt Trời thu trọn thành phố Hạ Long trong tầm mắt, và cả một thế giới trò chơi trong nhà sôi động, nhà hát múa rối Ánh Trăng, làn trượt samurai… dẫn dắt du khách đi qua từng khoảnh khắc Nhật Bản, với đủ những thán phục và trầm trồ trước những gì mà Sun Group đã kiến tạo tại tổ hợp này.

Từ vườn Nhật, băng qua cây Cầu May cong cong màu xanh nối với đỉnh núi phía bên kia trong quần thể Ba Đèo, đến với quần thể tâm linh Bảo Hải Linh Thông Tự, du khách lại được dẫn lối tới một triền cảm xúc thiền tịnh khác. Những mái chùa, tháp mang đặc trưng văn hóa chùa Việt thế kỷ 17-18 cong cong uốn lượn, những pho tượng đồng được tạo tác kỳ công, Bảo Hải Linh Thông Tự hướng mặt ra vịnh biển, bao bọc giữa rừng thông vi vút xanh, mang tới cho du khách và Phật tử những khoảnh khắc thanh tịnh yên bình giữa chốn huyền không.

Trong khi đó, công viên chủ đề Dragon Park trong tổ hợp Sun World Ha Long lại mở ra một thế giới đầy thử thách, với hơn 20 trò chơi tốc độ như “Phi long thần tốc”, Vòng xoay tử thần, Tê giác cuồng nộ, Tàu hải tặc… Dragon Theme Park cũng không thiếu những trò chơi dành cho cả nhà, và càng khiến các bé nhỏ bị cuốn hút đến chẳng muốn về với “Chiếc cốc thần” của nàng Alice xinh đẹp, “Vũ công nổi giận”, “Đoàn tàu cổ tích” …

Còn Typhoon Water Park là thế giới nước đầy mê hoặc với những ai muốn tận hưởng sự sáng khoái mát lạnh của mùa hè cùng 12 trò chơi dưới nước hiện đại, mang tới những khoảnh khắc cuộn trào xúc cảm vui tươi, phấn khích tột độ.

Một thế giới những sự kiện hấp dẫn, một hành trình khám phá không ngừng nghỉ với đủ mọi cung bậc cảm xúc và trải nghiệm mở ra, những hành trình Take me to Sun World Ha Long vẫn chưa hết hấp dẫn. Bởi lý do xứng đáng hơn để bạn phải đến Sun World Ha Long trải nghiệm hành trình này là một chính sách ưu đãi đặc biệt. Theo đó, giá vé vui chơi công viên nước Typhoon Water Park hoặc công viên chủ đề Dragon Theme Park chỉ còn 200.000 đồng/vé người lớn, 100.000 đồng/ vé trẻ em. Vé cáp treo Nữ hoàng tới Công viên trên đỉnh Ba Đèo là 350.000 đồng.

Take me to Sun World Ha Long, và bạn sẽ thấy mỗi khoảnh khắc là một trải nghiệm đáng giá.